Ultime Notizie » Coppa Italia » Coppa Italia: Napoli eliminato, avanti Milan e Fiorentina

Napoli eliminato a sorpresa dalla Fiorentina (arrivava dal tonfo con il Torino per 4-0 in Serie A) ai supplementari in Coppa Italia: sconfitta al Maradona con il risultato di 2-5. I Viola ai quarti troveranno l’Atalanta di Gasperini che il giorno prima ha eliminato il Venezia. Partita segnata da tre espulsioni (2 per il Napoli e una per i Viola), e tante emozioni.

Il tabellino di NAPOLI-FIORENTINA 2-5 dts (2-2)

Marcatori gol: 42’ Vlahovic (F), 44’ Mertens (N), 57’ Biraghi (F), 95’ Petagna (N), 106’ Venuti (F), 108’ Piatek (F), 119’ Maleh (F).

Napoli (4-2-3-1): Ospina (45’ Meret), Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahamani, Ghoulam (85’ Malcuit); Lobotka (91’ Cioffi), Demme (64’ Fabian Ruiz); Politano (64’ Lozano), Mertens, Elmas; Petagna (94’ Juan Jesus). All. Spalletti.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Castrovilli (90’ Ikoné), Torreira, Duncan (47’ Terracciano) ; Nico Gonzalez (90’ Bonaventura), Vlahovic (74’ Piatek), Saponara (45 Maleh). Allenatore: Italiano.

Arbitro: Giovanni Ayroldi. Ammoniti: Duncan (F), Rrahmani (N), Fabian Ruiz (N), Lozano (N), Tuanzebe (N). Espulsi: 47’ Dragowski (F), 83’ Lozano (N), 90+4’ Fabian Ruiz (N).

Andriy Shevchenko acclamato a San Siro mette in difficoltà con il suo Genoa uno scialbo Milan: resiste fino ai supplementari e poi si arrende alla superiorità rossonera.

Il tabellino di Il tabellino MILAN-GENOA 3-1 dts (1-1)

Giroud al 74′ pareggia il gol del vantaggio di Ostigard realizzato al 17′. Ai tempi extra è Leao con un incredibile quando fortunato gol al 102′ a portare in vantaggio il Milan, mentre Saelemaekers al 112′ sancisce la vittoria finale.

Marcatori gol: 17′ Ostigard (G), 74′ Giroud (M), 102′ Leao (M), 112′ Saelemaekers (M).

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori (24′ Florenzi), Theo Hernandez; Tonali, Krunic (62′ Bakayoko); Messias (80′ Saelemaekers), Maldini (62′ Brahim Diaz), Rebic (62′ Leao); Giroud (118′ Roback). All.: Pioli.

Genoa (4-3-3): Semper; Hefti, Vanheusden, Ostigard (111′ Bani), Vasquez; Portanova (105′ Ghiglione), Badelj, Melegoni; Yeboah (87′ Pandev), Caicedo (62′ Destro), Ekuban (71′ Cassata). All.: Shevchenko.

Ammoniti: Badelj (G), Tonali (M), Yeboah (G), Ostigard (G), Hefti (G), Saelemaekers (M).