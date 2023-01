Ultime Notizie » Come vedere Fiorentina Sampdoria Streaming » Coppa Italia: Fiorentina-Sampdoria e Roma-Genoa in tv e streaming gratis, dove vederle

Oggi si giocano altre due partite degli ottavi di finale di Coppa Italia, Fiorentina-Sampdoria e Roma-Genoa, mentre domani venerdì 13 si gioca Napoli-Juventus per l’anticipo della 18a giornata di Serie A. Allo stadio Franchi, la Fiorentina di Vincenzo Italiano incontra la Sampdoria di Dejan Stankovic, nel match che inizierà alle ore 18:00 italiane. Allo stadio Olimpico la Roma di Mourinho incontra il Genoa di Alberto Gilardino, nel match che invece avrà inizio alle ore 21:00. In entrambe le partite, in caso di parità al 90° supplementari ed eventuali rigori.

Dove vedere Fiorentina-Sampdoria Streaming e TV

Fiorentina-Sampdoria in programma questa sera alle 18 allo stadio Franchi, sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Italia 1, in streaming su Mediaset Infinity all’indirizzo https://mediasetinfinity.mediaset.it/diretta/italia1_cI1.

Dove vedere Roma-Genoa Streaming e TV

Roma-Genoa in programma alle 21 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro da Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity all’indirizzo https://mediasetinfinity.mediaset.it/diretta/canale5_cC5.

Fiorentina-Sampdoria Live: probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Terzic; Bianco, Duncan; Ikonè, Barak, Kouamè; Jovic. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Gollini, Kayode, Venuti, Biraghi, Ranieri, Igor, Amrabat, Amatucci, Castrovilli, Bonaventura, Distefano, Gonzalez, Martinelli Indisponibili: Cabral, Mandragora, Saponara, Sottil, Terracciano, Zurkowski.

Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Contini; Amione, Colley, Murillo; Leris, Rincon, Vieira, Murru; Verre; Lammers, Montevago. Allenatore: Stankovic. A disposizione in panchina: Audero, Ravaglia, Augello, Nuytinck, Zanoli, Malagrida, Paoletti, Winks, Yepes, Sabiri, Djuricic. Indisponibili: Conti, De Luca, Gabbiadini, Pussetto, Quagliarella, Trimboli, Villar. Squalificati: nessuno. Diffidati:nessuno.

Arbitro: Paterna di Teramo. Guardalinee: Ranghetti e Di Giacinto. IV UOMO: Irrati. VAR: Di Martino. Assistente VAR: Mazzoleni.

Roma-Genoa Live: probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Smalling, Vina, Celik, Spinazzola, Matic, Camara, Volpato, Tahirovic, Shomurodov, Solbakken, Belotti, Majchrzak, Dybala. Indisponibili: Wijnaldum, Darboe Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Matturro, Czyborra; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu, Gudmundsson; Coda. Allenatore: Gilardino. A disposizione in panchina: Semper, Vodisek, Dragusin, Vogliacco, Criscito, Ilsanker, Galdames, Sturaro, Badelj, Yalcin, Yeboah, Puscas. Indisponibili: Czyborra, Ekuban, Pajac. Squalificati: Hefti. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Feliciani di Teramo. Guardalinee De Meo e Bottegoni. 4° Uomo: Cosso. VAR: Banti. Assistente VAR: Muto.