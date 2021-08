Ultime Notizie » Cambogia » Viaggi: cosa serve per andare in Cambogia. Tutto sul visto

La Cambogia, stato del Sud-est asiatico, posizionato tra Thailandia e Vietnam, è una terra che merita assolutamente di essere scoperta. Ricca di territori incontaminati, e meraviglie paesaggistiche, propone un’ampia scelta di affascinanti monumenti storici immersi nella natura.

Prima di approdare in questa destinazione ricca di fascino e mistero, ci sono delle cose fondamentali da sapere per i viaggiatori, in particolare quelli meno esperti.

Visto per la Cambogia, richiesta alla frontiera

Per fare visita alla Cambogia è necessario un visto, che si può richiedere direttamente alla frontiera.

Una delle cose fondamentali da sapere per i viaggiatori è che non tutte le frontiere presenti ai confini del paese offrono questa opportunità. Onde evitare di farsi cogliere impreparati, è necessario conoscere tutti i posti di confine presso i quali è possibile fare richiesta del visto.

Di seguito, un elenco che può rivelarsi estremamente utile ai viaggiatori:

Frontiera di terra Cambogia-Laos: Dong Kralor, provincia Steung Treng.

Frontiera di terra Cambogia-Thailandia: Cham Yeam, provincia Koh Kong. Chorm, Oddormeanchey. Daung, provincia Battambang. O’smach, provincia Oddar Meanchay. Poipet, provincia Beantey MeanChay. Prom, Città Pailin, provincia.

Frontiera di terra Cambogia-Vietnam: Bavet, provincia Svay Rieng. Kaom Samnor, provincia Kandal. Phnom Den, provincia Takeo. Trapaing Sre, provincia Kratie. Tropaing Phlong, provincia Kampong.

Aereoporti: Phnom Penh International Airport. Siem Reap International Airport. Sihanoukville International Airport.

Porti: Sihanoukville Port.

Di seguito, un portale sul quale sono presenti ulteriori informazioni e dettagli in merito alle frontiere presso le quali è possibile fare richiesta per il visto Cambogia.

Requisiti per il visto Cambogia, cose da sapere

Ottenere il visto Cambogia non è certamente facile. La documentazione necessaria per l’ottenimento è quella stabilita dalla maggior parte dei paesi, vale a dire il passaporto, con validità di sei mesi, e due fototessere in cui il viaggiatore sia facilmente riconoscibile, meglio se attuali. Il costo per ottenere il visto è di 30 dollari, ma non è raro che vi siano spese aggiuntive, in genere non molto alte, si parla di qualche dollaro in più.

Una volta ottenuto il visto, non si potrà soggiornare in Cambogia per più di trenta giorni. Il visto può essere richiesto dalle autorità a tutte le ore del giorno, sette giorni su sette.

Se si ha una necessità imminente di assicurarsi il visto, è possibile ottenerlo pagando un supplemento di circa diciassette dollari, tramite l’avviamento di quella che viene definita “pratica d’urgenza”.

Uno dei requisiti fondamentali per poter ottenere il visto Cambogia, è quello di arrivare nel paese passando per una delle località di ingresso stabilite dal governo cambogiano.

Per conoscere quali sono i requisiti del visto per viaggiare in Cambogia vi consigliamo di consultare soltanto i siti specializzati in quanto capita che, soprattutto in questo periodo, possano cambiare più velocemente.