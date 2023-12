Ultime Notizie » Champions League 2023-24 » Sorteggio Ottavi Champions League 2023-24: date, streaming e TV

DIRETTA CHAMPIONS – Alla fine della fase a gironi della Champions League, sono state determinate le 16 squadre ammesse agli ottavi di finale. Tra le squadre italiane, l’Inter, la Lazio e il Napoli si sono qualificate nonostante si trovino tutte nella seconda fascia, aumentando il rischio di affrontare avversari di alto livello nella prossima fase. Nel frattempo, il Milan è stato retrocesso in Europa League.

Per la prima volta il Milan accede a una fase di UEFA Europa League arrivando terza nel proprio girone di Champions League.

La stagione 2023/2024 segnerà l’ultima fase a gironi come la conosciamo, poiché sarà introdotto un nuovo formato con un’unica fase a gruppi con 36 squadre.

Squadre Prima Fascia : Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, Barcellona.

: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, Barcellona. Squadre Seconda Fascia: Copenaghen, PSV, NAPOLI, INTER, LAZIO, Psg, Lipsia, Porto.

Queste invece le squadre che passano ai 16esimi di finale di Europa League: Galatasaray, Lens, Sporting Braga, Benfica, Feyenoord, MILAN, Young Boys e Shakhtar.

Criteri per i sorteggi nella fase successiva della competizione

Le squadre non potranno affrontare quelle che erano nel loro stesso gruppo durante la fase a gironi e non potranno giocare contro squadre dello stesso Paese. Le squadre della prima fascia (prime classificate) giocheranno in casa la partita di ritorno degli ottavi di finale. Per quanto riguarda l’Inter, i pericoli maggiori sono rappresentati da Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City, ma potranno giocarsi la partita con qualsiasi avversario. Per il Napoli, il rischio è “solamente” Manchester City e Bayern Monaco. Infine, per la Lazio, l’Atlético Madrid sarà da evitare e le sfide più abbordabili saranno contro Real Sociedad e Borussia Dortmund.

Sorteggio ottavi: dove vederlo live streaming e in tv

Il sorteggio per gli ottavi di finale della Champions League 2023-24 si svolgerà il 18 dicembre a Nyon e sarà trasmesso in diretta su Sky, Canale 20 e diverse piattaforme di streaming come Now, Amazon Prime Video e Mediaset Infinity oltre che, ovviamente, sul sito ufficiale della UEFA. Inizio collegamento alle ore 12:00.