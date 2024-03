Ultime Notizie » Color Our Collections » Color Our Collections: archivio 2024 di libri da colorare

Il sito web che vi presento oggi è della Biblioteca dell’Accademia di Medicina di New York, che ha lanciato l’iniziativa “Color Our Collections” nel 2016. Nel febbraio 2024, questo progetto innovativo ha lanciato il suo ultimo archivio di libri da colorare, offrendo una rara opportunità a persone di tutte le età di connettersi con il patrimonio culturale attraverso l’atto meditativo del colorare.

“Color Our Collections” si presenta come un festival globale dei colori celebrato sui social media. Biblioteche, musei, archivi e altre istituzioni culturali di tutto il mondo partecipano condividendo contenuti coloranti gratuiti derivati ​​dalle loro collezioni. Possiamo trovare di tutto, dai dipinti famosi ai disegni poco conosciuti che sono custoditi nei cassetti delle grandi gallerie d’arte.

Come dicevo, quest’anno il progetto ha presentato il suo archivio 2024, una collezione completa che permette agli appassionati di scaricare, stampare e colorare migliaia di immagini. L’archivio presenta contributi provenienti da un impressionante elenco di 93 biblioteche e musei, tra cui enti rinomati come la Newberry Library, la National Library of Medicine, Europeana, gli archivi Harley-Davidson, le

biblioteche dell’Università di Stanford e la Biblioteca digitale del sud-est asiatico, tra gli altri.

Per coloro che desiderano immergersi in questo mondo vibrante, è importante tenere a mente un piccolo suggerimento per la navigazione: quando si seleziona un libro da colorare specifico all’interno della raccolta, inizialmente sulla pagina potrebbe apparire una sezione vuota. Tuttavia, non scoraggiarti. Basta scorrere verso il basso per scoprire il link per il download effettivo del libro da colorare scelto (in PDF).

In rete ci sono tantissimi siti web dove poter incontrare libri da colorare, e se anche gli anni passano in fretta e la tecnologia evoluziona sempre più, vale sempre la pena segnalare queste nuove “collezioni d’arte“. Buon divertimento!