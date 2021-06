Ultime Notizie » gemelli » Record del mondo per una donna 37enne: partorisce 10 gemelli!

INCREDIBILE – Seguendo la smorfia napoletana questa donna benedetta potrebbe giocare il 56 al lotto! Una donna della provincia sudafricana del Gauteng ha dato alla luce 10 bambini, battendo il precedente record detenuto dalla 25enne maliana Halima Cissé che aveva dato alla luce nove bambini in Marocco il mese scorso. Lo riportano i media sudafricani.

Gosiame Thamara Sithole, 37 anni, ha dato alla luce i suoi 10 gemelli, due in più di quelli che i medici avevano precedentemente previsto in base agli accertamenti diagnostici, in un

ospedale dila scorsa notte.

I bambini, 7 maschi e 3 femmine, sono stati fatti nascere dopo 29 settimane di gestazione con un taglio cesareo. La donna, già madre di due gemelli di sei anni, aveva detto al Pretoria News che la sua gravidanza era naturale e che non si era sottoposta ad alcun trattamento per la fertilità. I gemelli stanno tutti bene.