Ultime Notizie » whatsapp » Come utilizzare WhatsApp Web senza bisogno del cellulare acceso o sincronizzato

WhatsApp Web è la piattaforma per computer dell’app WhatsApp che per un gran numero di utenti è qualcosa che si rivela essenziale. Di conseguenza, è emersa un’opzione che consente alle persone di rimanere in contatto con il proprio account WhatsApp sul computer, anche se il cellulare è scaricato o senza una connessione Wi-Fi, che è una delle migliori funzioni viste per questo piattaforma.

Come utilizzare WhatsApp offline

Da oggi, poter utilizzare WhatsApp offline è qualcosa che vediamo già in WhatsApp Beta, l’app desktop per computer che, come una delle funzioni che è stata migliorata di più, consente alle persone di continuare a chattare senza alcun problema quando il cellulare non connesso a Internet o scaricato.

E sebbene si trattasse di uno strumento che al momento era disponibile solo su quella piattaforma, a quanto pare questa funzione è già disponibile per essere utilizzata dalla stessa pagina Web di WhatsApp.

Passaggi per utilizzare WhatsApp Web senza avere il cellulare connesso

Quindi vediamo come connettersi in modo che la sessione venga attivata quando il cellulare non può essere attivo.

Prima di tutto, tieni presente che non tutti i cellulari sono attualmente adatti per utilizzare questa funzione, quindi dovrai provarla e vedere se funziona per te. Sapendo questo, esaminiamo direttamente i passaggi:

– Accendi il tuo cellulare e accedi alle Impostazioni.

– Dare click su Dispositivi associati o Associa un dispositivo.

– Proprio sullo schermo che mostra il Codice QR, spunta la casella che indica “Mantieni la sessione attiva” e il gioco è fatto, o almeno questo è quello che spiega WhatsApp.

Teoricamente, se hai avuto successo, si aprirà la pagina con la tua sessione WhatsApp e potrai utilizzarla anche se il tuo cellulare è offline o scaricato, quindi se sarai costantemente all’interno di questo strumento web, ti sarà sicuramente di aiuto più di un’occasione.