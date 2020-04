Gastronomia: scoperto il cioccolato rosa.

La casa di cioccolato svizzera Barry Callebaut ha recentemente lanciato una scoperta che potrebbe cambiare la gastronomia del prossimo decennio. Dopo 80 anni senza una varietà naturale di cioccolato, ne trovarono uno che si rivelò essere rosa.

Questo sarebbe il quarto sapore, dopo cioccolato al latte, cioccolato bianco e puro cioccolato. Questa scoperta ha richiesto 10 anni di ricerca e sviluppo, fino a quando non si sono finalmente imbattuti nel cioccolato “Ruby”, che proviene da baccelli rossastri coltivati in Costa d’Avorio, Ecuador e Brasile.

Il cioccolato rosa si chiama Ruby: presentato a una festa esclusiva a Shanghai.

Alla festa hanno partecipato i migliori critici gastronomici, pasticceri, grandi chef ed esperti di cioccolato, provenienti da tutto il mondo per assaggiare il sapore di questa nuova varietà. Il CEO dell’azienda, Antonine de Saint-Affrique, afferma che la sua scoperta è simile a quella di un ragazzo con le scarpe nuove.

Questa variante rivoluzionaria è ottenuta dalla polvere estratta schiacciando i baccelli rossi esotici.

Il cioccolato non contiene coloranti, aromi aggiunti o estratto di bacche. ”Il cioccolato rubino è molto speciale. È un cioccolato naturale: ha già quel colore rubino e il suo sapore è semplicemente unico, è un cioccolato con una sfumatura fresca e fruttata”, ha detto il portavoce.

L’ultima volta che è stata scoperta una varietà di cioccolato è stata negli anni ’30 e da allora è stato consumato principalmente nero, bianco e con latte. “È qualcosa che avrebbe potuto essere inventato dallo stesso Willy Wonka. Ha un colore vibrante, tra il rosa e il rossastro, a differenza di qualsiasi cosa abbia mai visto. Ha un sapore così leggero e fruttato che non ti rendi davvero conto che stai mangiando un cioccolato dopo l’altro, quindi i consumatori potrebbero mangiare più di altri tipi di cioccolato convenzionale. Se questo è buono o cattivo dipende dal tuo punto di vista”, ha spiegato l’esperto di cioccolato britannico Angus Kennedy al giornale The Sun.

Quando arriverà questo dolce nei nostri negozi di cioccolato? Purtroppo, le loro analisi commerciali indicano che la nuova varietà rosa di cioccolato rivoluzionerà per primo il mercato asiatico. Quindi il salto arriverà negli Stati Uniti e in Inghilterra. Speriamo che questo nuovo cioccolato rosa arrivi presto in Italia! Ti piacerebbe provarlo?