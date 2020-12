Tutto nasce quando Warren Shufelt, ispezionando vicino al centro di Los Angeles alla ricerca di petrolio, oro e altri minerali, con un dispositivo di sua invenzione, incappò accidentalemente nella cosiddetta “Città Rettiliana Sotterranea” [Underground Reptilian City è stata scoperta a Los Angeles negli anni ’30].

Cosa c’è di vero sulle notizie su una città rettiliana sotterranea a Los Angeles? Ebbene, nel 1933, l’ingegnere Warren Shufelt usò un dispositivo da lui stesso inventato per effettuare letture del suolo. Il suo obiettivo era trovare petrolio, oro o qualsiasi tipo di materiale prezioso.

Ad un certo punto però lo strumento ha cominciato a mostrare una serie di “vuoti” sotto terra. Ha capito subito che si trattava di una rete di tunnel sotterranei, quindi non ha perso tempo e ha disegnato una mappa della sua scoperta. Tutto sembrava indicare che fosse stato costruito con un piano di lavoro con stanze ad ogni certa distanza e magazzini che comandavano altri tunnel.

Una città sotterranea a Los Angeles?

Shufelt ha dedotto che alcuni dei tunnel erano fino a 30 Km di profondità. All’inizio pensava che fossero tubi di ventilazione. Tuttavia, non ha mai pensato che questi tunnel si collegassero a una città molto più grande, che fu sommersa sotto l’Oceano Pacifico migliaia di anni fa, durante un terribile terremoto e le seguenti inondazioni.

Secondo indagini successive, il complesso scoperto da Shufelt è stato utilizzato come emergenza, con una capacità di ospitare fino a 5000 persone. La cosiddetta “città rettiliana immagazzinava scorte di piante non deperibili utilizzate per il cibo e in quantità sufficienti per nutrire i sopravvissuti. O almeno fino a quando non è stato il momento di tornare in superficie”.

“Aveva anche un presunto complesso dove sarebbero stati conservati documenti, manifesti e tesori antichi”.

L’ingegnere ha studiato da solo la rete del tunnel che lo ha portato a incontrare un membro degli Hopi, un capo noto come Little Green Leaf.

Alcuni fatti sugli Indiani Hopis

Gli indiani Hopi affermano che i loro antenati furono visitati da esseri che si muovevano su scudi volanti e padroneggiavano l’arte di tagliare e trasportare enormi blocchi di pietra, oltre a costruire tunnel e strutture sotterranee. Sono una delle più antiche tribù di nativi americani degli Stati Uniti, le cui origini risalgono all’anno 1050.

Gli Hopi parlano nella loro mitologia dei Bakti, dei caduti dal cielo, degli Anunnaki d’America … cioè, compaiono in tutte le mitologie della terra. In Africa si chiamano Chitauri e in Asia e Cina, Jinn, jian-shi, e sono sempre associati a reali, demonologia e/o vampiri …

La leggenda del popolo lucertola

Il capo Hopi gli ha commentato l’esistenza di un’antica razza chiamata “Popolo Lucertola“. La storia raccontava che circa 5000 anni fa, una pioggia di meteoriti cadde sulla costa occidentale. Una prova di ciò è il Meteor Crater, situato su un altopiano a circa 1740 metri sul livello del mare, circa 55 km ad est della città di Flagstaff, vicino a Winslow, nel nord dell’Arizona. Migliaia di persone morirono quel giorno. Miglia di terra fertile e foreste furono perse. Una catastrofe senza precedenti.

I pochi sopravvissuti si sono riuniti sulla costa occidentale per elaborare un piano e costruire aree sicure. Tuttavia, le “sentinelle del cielo” apparvero e indicarono loro che era tempo di ritornare a rifugi sotterranei.

Così, il Popolo Lucertola chiuse i tunnel di accesso, salvandosi da un’altra pioggia di meteoriti, che questa volta ha spazzato la costa occidentale.

Scavi alla ricerca della città

Ma, nonostante sia sopravvissuto alla catastrofe, il gas velenoso è sceso fino ai bunker facendoli morire.

Entrambi gli uomini erano convinti che questa leggenda era reale. Se a ciò si aggiungono le informazioni catturate dal dispositivo di Shufelt… Il 21 febbraio 1933 ottennero il permesso dal Consiglio di Supervisione della Contea per iniziare gli scavi. Qualsiasi tesoro trovato doveva essere condiviso al 50% con la città di Los Angeles.

Shufelt era convinto che il labirinto fosse profondo circa 300 METRI. Così ha potuto trovare le stanze di 2,5 chilometri quadrati. Dove erano nascosti i tesori più preziosi.

La leggenda su questa città rettiliana racconta come le stanze ospitassero le Tavole Storiche d’Oro. In esse c’erano importanti incisioni sulle origini dell’umanità. Queste tavole erano lunghe 1 metro e larghe 35 centimetri.

Shufelt ha individuato il luogo ideale per scavare poiché il suo dispositivo aveva individuato le aree vuote dei tunnel e le aree scure dove è stato trovato l’oro. Quando lo scavo è iniziato, l’acqua era penetrata in diversi tunnel. Arrivando ad allagare diverse stanze.

Terra Perduta del Popolo Lucertola

Il viaggio di entrambi i soggetti aveva raggiunto i media. All’inizio di febbraio 1934 uscirono i primi rapporti sulla “Terra Perduta del Popolo Lucertola“. A quel punto erano stati scavati 100 metri in uno dei cinque pozzi scavati contemporaneamente. Tuttavia, quando è stata posta maggiore attenzione sulla città rettiliana sotterranea, il progetto è stato fermato d’improvviso. Lo scavo è stato abbandonato e il 5 marzo i pozzi sono stati riempiti aconra una volta.

Shufelt ha continuato a vivere a Los Angeles, morendo nel novembre del 1957. Lasciando un’eredità che, nonostante le sue continue lotte legali, non avrebbe mai potuto continuare.

Nel maggio 2014 tre ricercatori di Los Angeles, incuriositi dall’intensa attività UFO nella zona negli ultimi anni, hanno seguito millimetro per millimetro la zona costiera tramite Google Earth, secondo loro stessi “alla ricerca di un’anomalia che giustifichi le testimonianze che affermava di vedere oggetti volanti entrare e uscire dal mare ”. All’improvviso hanno trovato una strana struttura sottomarina al largo della costa di Malibu. Un altopiano di 9,7 km quadrati, con quello che sarebbe un ingresso tra pilastri di sostegno larghi 19 metri e alti circa 190.

Le possibili spiegazioni, l’oggetto, o l’origine stessa di questa presunta “porta di accesso” sottomarino al sottosuolo di Los Angeles, è qualcosa che per ora è lasciato alla libera interpretazione …