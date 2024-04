Ultime Notizie » Chelsea » Chelsea – Manchester United Streaming Gratis, dove vedere in Diretta TV la sfida di Premier League

Nel calendario della 31ª giornata della Premier League, emerge il classico confronto del calcio inglese tra Chelsea e Manchester United.

Nonostante il loro attuale 12esimo posto in classifica, i Blues (40 punti) hanno dimostrato una costante crescita ottenendo cinque risultati positivi consecutivi. Di fronte al loro pubblico, ambiscono a una vittoria che potrebbe ridare speranza per la qualificazione alle coppe europee.

Dall’altro lato, il Manchester United, reduce dal deludente pareggio contro il Brentford, vede sempre più sfumare la possibilità di partecipare alla prossima Champions League.

Attualmente sesti in classifica con 48 punti, sono distanti ben undici punti dalla zona Champions.

L’incontro Chelsea-Manchester United si terrà oggi giovedì 4 aprile 2024 allo Stamford Bridge di Londra, con calcio d’inizio alle ore 21:15 italiane.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky, disponibile sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). Inoltre, sarà possibile seguire la partita in diretta streaming attraverso Sky Go, per i clienti Sky, o utilizzando NOW, il servizio di streaming on demand di Sky, acquistando il Pass Sport e selezionando il match direttamente dal palinsesto.