Ultime Notizie » Cancro al fegato » E’ morto Carlos Reutemann, ex pilota argentino di Formula 1

Buenos Aires (Argentina) – Carlos Alberto Reutemann, ex pilota argentino di Formula 1 che è andato al seguito del cinque volte campione Juan Manuel Fangio ed è entrato in politica dopo il ritiro, è morto mercoledì a causa delle conseguenze lasciate dal cancro al fegato. Aveva 79 anni.

“Papà è partito in pace e dignità dopo aver combattuto come un campione con un cuore forte e nobile che lo ha accompagnato fino alla fine”, ha confermato la figlia Cora Reutemann. “Sono orgogliosa e benedetta dal padre che ho avuto”.

L’ex pilota era stato ricoverato in ospedale per un mese dopo aver sofferto di emorragie digestive. La sua salute ha iniziato a peggiorare dal 2017, quando gli è stato diagnosticato un cancro al fegato.

Reutemann è stato il pilota argentino di maggior successo nella massima categoria degli sport motoristici dopo Fangio, sebbene fosse lontano dall’essere in grado di eguagliare il cinque volte campione. Lole, come è stato soprannominato, ha fatto il suo debutto in F1 nel 1972 e ha corso fino al 1982 per i team Brabham, Ferrari, Lotus e Williams.

Il suo record registra 12 vittorie, 45 podi e sei pole position. Nel 1981 era secondo per un punto al campione Nelson Piquet.

Qualche tempo dopo il pensionamento, Reutemann si rivolse alla politica nei primi anni ’90 su incoraggiamento dell’allora presidente peronista Carlos Menem (1989-1999). L’ex pilota è stato eletto in due occasioni governatore della sua provincia natale di Santa Fe e dal 2003 è senatore nazionale.

“Mi rammarico per la morte del senatore nazionale ed ex governatore di Santa Fe, Carlos Reutemann. Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”, ha espresso su Twitter il vicepresidente e capo del Senato, Cristina Fernández. La Camera Alta ha tenuto un minuto di silenzio in memoria del collega deceduto.

Il sindaco di Buenos Aires e leader dell’opposizione, Horacio Rodríguez Larreta, ha dichiarato sullo stesso social network che “Provo un’enorme tristezza per la morte di Carlos Reutemann. Voglio mandare un grande abbraccio a tutta la sua famiglia in questo momento difficile che stanno attraversando”.