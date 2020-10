Muore di COVID-19 Famoso blogger Fitness che negava l'esistenza del Coronavirus.

Dmitriy Stuzhuk, un popolare influencer ucraino del mondo fitness che ha negato l’esistenza della Pandemia Coronavirus, ha contratto il COVID-19 durante un viaggio in Turchia con la sua famiglia ed è deceduto per complicazioni della malattia. L’informazione è stata confermata dalla moglie e madre di tre figli, la collega blogger Sofía Stuzhuk.

Nel suo ultimo post su Instagram intitolato “Covid, day 8”, che ha scritto giorni prima della sua morte, l’uomo ha condiviso la storia della sua malattia con l’obiettivo di allertare i suoi 1,1 milioni di follower sulla reale minaccia di questo virus .

“Voglio condividere come mi sono ammalato e inviare un forte avvertimento a tutti: ho anche pensato che non ci fosse alcun covid e che questo fosse tutto relativo. Fino a quando non mi sono ammalato. La malattia di Covid-19 non è di breve durata! È grave”, ha ammesso Stuzhuk.

L’influencer ha spiegato di aver iniziato a sentirsi male il secondo giorno del suo viaggio in Turchia. “Mi sono svegliato nel cuore della notte, perché il mio collo era gonfio ed era difficile per me respirare. Inoltre, il mio stomaco faceva un po’ male. Il giorno dopo, ha iniziato a comparire una tosse, ma non c’era febbre.

Non c’erano sintomi particolari della malattia” , ha raccontato.

Stuzhuk pensava che la sua cattiva salute potesse essere il risultato di un cambiamento del clima e della dieta o, ad esempio, della forte aria condizionata nella sua stanza d’albergo. Quando è tornato in Ucraina, l’uomo ha deciso di sottoporsi a una visita medica e, “per ogni evenienza”, ha avuto anche un Test COVID-19 che si è rivelato positivo.

Il blogger ha trascorso un po’ di tempo in ospedale, ma a causa delle pessime condizioni del centro – pazienti curati nel corridoio, mancanza di cibo e carta igienica – ha deciso di continuare le cure a casa. Il suo livello di ossigeno era allora 94-96, quindi i medici lo hanno permesso. Tuttavia, le condizioni di Stuzhuk a casa si sono rapidamente deteriorate e l’uomo è deceduto.

Questo venerdì sua moglie Sofia ha annunciato che il cuore di Dmitriy “si è arreso”. In un emozionante post su Instagram, la donna ha confessato che, sebbene entrambi fossero nel mezzo di un divorzio, questa circostanza “non allevia il dolore”.