Ballando con le Stelle, tensione nel dietro le quinte: c’entra (di nuovo) Francesca Fialdini

Il clima dietro le quinte di “Ballando con le stelle” sembra essere tutt’altro che accomodante, motivo del contendere tra i vari concorrenti è Francesca Fialdini, impossibile per molti nasconderlo.

Siamo ormai arrivati al giro di boa di questa edizione di “Ballando con le stelle”, dove si sono messi già in evidenza i valori dei vari partecipanti, con un’idea che sta diventando sempre più chiara su chi potrebbe vincere. Come è facile immaginare, anche in una gara come questa si prova ad andare tutti d’accordo (spesso i concorrenti si ritrovano a cena dopo avere concluso le prove in sala), ma appare difficile mettere del tutto da parte eventuali azioni o persone che appaiono non del tutto gradite. Del resto, si tratta comunque di un’opportunità di lavoro, può essere quindi normale non andare d’accordo con tutti.

Nelle ultime settimane si sta però facendo fronte comune o quasi soprattutto nei confronti di una concorrente, Francesca Fialdini, nei confronti della quale il clima appare incandescente. Ci sarebbe addirittura chi è arrivato a dubitare della sua trasparenza, senza riuscire a nasconderlo, al punto tale da spingere la conduttrice a prendere posizione provando, per quanto possibile, a sedare gli animi.

Clima agitato a “Ballando con le stelle”: “colpa” di Francesca Fialdini

Nelle prime puntate di “Ballando con le stelle” Francesca Fialdini ha mostrato un talento per alcuni inaspettato, aiutata anche da un maestro come Giovanni Pernice, che un anno fa ha vinto al fianco di Bianca Guaccero, oggi diventata la sua fidanzata. Il ballo ha permesso alla padrona di casa di “Da noi a ruota libera” di sembrare più sciolta, cosa che nel lavoro non è sempre riuscita a fare, complici anche i temi delicati che è stata chiamata ad affrontare, proprio per questo non può che essere felice di avere accettato la proposta di Milly Carlucci.

Eppure alcune cose del suo atteggiamento non sembrano andare a genio ai suoi compagni di avventura, pur essendo in lizza per lo stesso obiettivo. Recentemente, infatti, lei è stata costretta a ritirarsi a causa di alcuni problemi fisici riscontrati dopo avere inizialmente provato a stringere i denti e a danzare comunque, togliendosi quindi di scena dalla possibilità di vincere. Questo ragionamento vale però solo in linea teorica, visto che potrebbe comunque essere ripescata quando ormai saremmo vicini alla fine di questa edizione, secondo quanto previsto dal regolamento.

C’è qualcuno, però, che avrebbe iniziato addirittura a dubitare del suo stato di salute, come se lei stesse fingendo pensando di ingraziarsi la geria, sempre pronta a complimentarsi con lei. È stata lei stessa a rivelarlo: “Mi hanno chiesto le lastre. Una cosa cheap, davvero cheap”, ha rivelato nel corso dello spazio “Ballando Segreto”, pubblicato sui social della trasmissione a pochi giorni dalla puntata per permettere al pubblico di capire cosa accade dietro le quinte.

A suo dire, gli interessati sarebbero due, la persona che si è rivolta a lei e una sorta di “mandante”, che l’ha incaricato di farlo. Un modo di agire come questo ha però amareggiato la Fialdini, che si sarebbe aspettata maggiore lealtà: “Se siete così ossessionati dalla coppa, vuol dire che state perdendo di vista tutto il resto – ha detto -. Il mandante è una donna e l’esecutore un uomo”.

Lei non ha voluto fare nomi, a dire qualcosa in più ci ha pensato Milly Carlucci, cercando comunque di non alimentare le polemiche: “La verità è che c’è stato un confronto anche vivace tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini che è nato sull’uso delle parole che loro stessi si sono chiariti”– Almeno per ora tutto sembra essere tornato alla normalità, ma forse solo fino alla prossima puntata.