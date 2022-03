Ultime Notizie » Geofisica » Canali nascosti sotto il Parco Nazionale di Yellowstone

I geyser e le fumarole del Parco Nazionale di Yellowstone (USA) sono tra le caratteristiche geologiche più iconiche e popolari del pianeta.

Ora, un team di ricerca ha creato immagini del suo sistema ‘idraulico’ sotterraneo, rivelando per la prima volta alcuni di quei dettagli nascosti, tracciando i percorsi dei fluidi idrotermali caldi che si dirigono verso la superficie, a volte ad alta velocità, e il geologico crepe e fratture che ne determinano i percorsi.

Gli scienziati hanno utilizzato i dati geofisici raccolti dallo strumento SkyTEM da un elicottero. Il metodo rileva caratteristiche con proprietà elettriche e magnetiche insolite che indicano un’alterazione idrotermale. ‘La combinazione di alta conduttività elettrica e bassa magnetizzazione è come un’impronta digitale dell’attività idrotermale che si mostra molto chiaramente nei dati’, ha spiegato mercoledì W Steven Holbrook, professore di geologia al Virginia Polytechnic Institute e alla State University.

Il nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature, ha rivelato che la geologia di Yellowstone determina profondamente le sue sorgenti termali. I fluidi idrotermali caldi salgono quasi verticalmente, da profondità di oltre 1 chilometro, per raggiungere i principali campi idrotermali del parco, di circa 9.

000 chilometri quadrati. Lungo il percorso, si mescolano con acque sotterranee meno profonde che scorrono dentro e sotto le colate laviche vulcaniche del parco, visibili anche nelle immagini. Le fratture guidano l’aumento delle acque idrotermali, mentre i confini del flusso di lava controllano le falde acquifere sotterranee poco profonde, hanno spiegato i ricercatori.

Uno dei ‘misteri’ affrontati dal lavoro è se vi siano contrasti tra le sorgenti e i profondi percorsi dei fluidi nelle diverse aree idrotermali del parco. Il team ha riscontrato una sorprendente somiglianza nella struttura profonda di aree come il Norris Geyser Basin e il Lower Geyser Basin, suggerendo che i contrasti nella chimica e nelle temperature in queste aree non sono dovuti a processi profondi. Invece, è probabile che i vari gradi di miscelazione con le acque sotterranee poco profonde creino l’ampia varietà di caratteristiche delle sorgenti termali nel parco.

“La nostra conoscenza di Yellowstone ha avuto a lungo una lacuna nel suo sottosuolo”, ha detto Holbook. “È come un ‘sandwich misterioso’: sappiamo molto sulle caratteristiche della superficie dall’osservazione diretta e un bel po’ sul sistema magmatico e tettonico a diversi chilometri di profondità dal lavoro geofisico, ma non sappiamo davvero cosa ci sia nel mezzo. Questo progetto ci ha permesso di colmare queste lacune per la prima volta”, ha aggiunto.