Calendario Formula 1 2020, dove vedere le 22 gare della Ferrari Streaming e Diretta TV.

La stagione di Formula 1 2020 sarà la 71a stagione del campionato mondiale di Formula 1 nella storia. Il Mondiale di Formula 1 2020 prenderà il via il 15 Marzo prossimo con il consueto Gran Premio d’Australia a Melbourne e si concluderà il 29 novembre con il GP di Abu Dhabi.

È organizzata dalla International Automobile Federation (FIA). Vi parteciperanno 10 scuderie: Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, Scuderia Ferrari Mission Winnow, Aston Martin Red Bull Racing, McLaren F1 Team, Renault F1 Team, Scuderia Alpha Tauri Honda, SportPesa Racing Point F1 Team, Alfa Romeo Racing Orlen, Haas F1 Team e ROKiT Williams Racing. Per un totale di 20 piloti. Un solo italiano, Antonio Giovinazzi, correrà in Formula 1 quest’anno con Alfa Romeo che monta un motore Ferrari.

Tutti i team portano pneumatici Pirelli, che ha firmato un contratto per la fornitura di pneumatici fino al 2023.

Il calendario di Formula 1 2020 sarà il più lungo della sua storia con la disputa del Grand Prix dei Paesi Bassi e del Grand Prix del Vietnam. A partire da questa stagione, il Gran Premio di Germania non si svolgerà.

Il Grand Prix di Cina è stato sopeso a causa dell’epidemia di Coronavirus che sta attualmente colpendo la nazione millenaria, come è stato recentemente annunciato attraverso un dichiarazione rilasciata dalla FIA. La sua realizzazione sarà possibile se verrà stabilita una nuova data alla fine della stagione

Le prove pre-stagionali si svolgeranno in due date, dal 19 al 21 febbraio e dal 26 al 28 febbraio. Il circuito scelto, come nelle passate stagioni, sarà il Circuito di Barcellona-Catalogna, a Barcellona (Spagna).

Il calendario di Formula 1 2020.

Rispetto al 2019, abbiamo due nuove entrate: Paesi Bassi e Vietnam. L’unico che non si ripeterà è il Gran Premio della Germania.

1) GP Australia – Melbourne 15 marzo

2) GP Bahrein – Manama) 22 marzo

3) GP Vietnam- Hanoi 5 aprile

4) GP Paesi Bassi – Zandvoort 3 maggio

5) GP Spagna – Montmeló 10 maggio

6) GP Montecarlo – Monaco 24 maggio

7) GP Azerbaigian- Baku 7 giugno

8) GP Canada – Montréal 14 giugno

9) GP Francia – Le Castellet 28 giugno

10) GP Austria – Spielberg 5 luglio

11) GP Regno Unito – Silverstone 19 luglio

12) GP Ungheria – Hungaroring Mogyoród 2 agosto

13) GP Belgio – Spa-Francorchamps Stavelot 30 agosto

14) GP Italia – Monza 6 settembre

15) GP Singapore – Singapore 20 settembre

16) GP Russia – Soči 27 settembre

17) GP Giappone – Suzuka 11 ottobre

18) GP Stati – Austin 25 ottobre

19) GP Messico – Città del Messico 1º novembre

20) GP Brasile – San Paolo 15 novembre

21) GP Emirati Arabi Uniti – Abu Dhabi 29 novembre

TBD) GP Cina – Shanghai posticipato.

F1 2020, dove vedere in streaming e diretta tv.

Tutte le gare del mondiale 2020 di Formula Uno avranno visibilità completa su Sky. Sarà da chiarire in futuro quali gare verranno trasmesse in diretta e in differita in chiaro (su TV8).

CALENDARIO COMPLETO Formula 1 2020: orari partenza e diretta tv.

Per quel che riguarda lo streaming legale,trasmetteranno i gran premi della. Di seguito il programma, l’orario di partenza e le dirette tv delle gare di ogni singolo

15 marzo GP d’Australia a Melbourne Diretta TV Sky 06:10 (Differita TV8 ore 14:00).

22 marzo GP del Bahrain a Sakhir Diretta TV Sky 16:10 ( Differita 21:30 TV8).

5 aprile Gran Premio del Vietnam, Hanoi Diretta TV Sky 08:10 (Differita TV8).

RINVIATO: [19 aprile Gran Premio della Cina, Shanghai Diretta TV Sky 08:10 (Differita TV8 18:10)].

3 maggio Gran Premio d’Olanda, Zandvoort Diretta TV Sky 15:10 (Differita TV8 18:00).

10 maggio Gran Premio di Spagna, Barcellona Diretta TV Sky 15:10 (Differita TV8 18:00).

24 maggio Gran Premio di Monaco, Montecarlo Diretta TV Sky e TV8 15:10.

7 giugno Gran Premio d’Azerbaijan, Baku Diretta TV Sky 14:10 (Differita TV8 18:10).

14 giugno Gran Premio del Canada, Montreal Diretta TV Sky 20:10 (Differita TV8 21:30).

28 giugno Gran Premio d’Francia, Le Castellet Diretta TV Sky 15:10 (Differita TV8 21:10).

5 luglio Gran Premio d’Austria, Spielberg Diretta TV Sky 15:10 (Differita TV8 18:10).

19 luglio GP di Gran Bretagna, Silverstone Diretta TV Sky e TV8 16:10.

2 agosto Gran Premio d’Ungheria, Budapest Diretta TV Sky 15:10 (Differita TV8 18:10).

30 agosto Gran Premio del Belgio, Spa Diretta TV Sky e TV8 15:10.

6 settembre Gran Premio d’Italia, Monza Diretta Tv Sky e TV8 15:10.

20 settembre Gran Premio di Singapore Diretta TV Sky 14:10 (Differita TV8 18:10).

27 settembre Gran Premio di Russia, Diretta TV Sky 13:10 (Differita 20:00 TV8).

11 ottobre Gran Premio d’Giappone, Suzuka Diretta Tv Sky e TV8 ore 07:10.

25 ottobre Gran Premio d’Stati Uniti, Austin Diretta TV Sky e TV8 20:10.

1 novembre Gran Premio del Messico, Città del Messico – Diretta TV Sky 20:10 (Differita 21:30 TV8).

15 novembre Gran Premio del Brasile, San Paulo Diretta TV Sky 18:10 (Differita 21:30 TV8).

29 novembre Gran Premio d’Abu Dhabi Diretta Tv Sky e TV8 14:10 .