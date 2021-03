Dove vedere le partite di calcio in tv: Lazio-Crotone, Atalanta-Spezia e tutte le partite di oggi venerdì 12 marzo 2021. E Rojadirecta TV? E TarjetaRojaOnline Gratis? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

15:00 Streaming Lazio-Crotone (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

La 27a giornata di Serie A inizia con l’anticipo Lazio-Crotone. Due squadre con obiettivi decisamente diversi: la qualificazione alla Champions per i biancocelesti, la salvezza per i rossoblù. Inzaghi non recupera Lazzari. Giocano Lulic e Fares. Correa con Immobile. Nel Crotone conferma del tridente Ounas-Simy-Messias. In mezzo ok Molina.

Streaming Lazio Crotone sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Torino-Sampdoria (Campionato Primavera) – Sportitalia

19:00 Streaming Cittadella-Pisa (Serie B) – DAZN e DAZN1

Streaming Cittadella Pisa disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

20:30 Augsburg-Borussia M (Bundesliga) – Sky Sport Arena

20:45 Streaming Atalanta-Spezia (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Atalanta-Spezia, secondo anticipo della 27a giornata di Serie A.

Nella gara di andata Spezia e Atalanta non si fecero male: il risultato finale fu uno 0-0 (primo pareggio a reti inviolate in Serie A per lo Spezia) frutto di pochi lampi e con la rete di Gosens annullata dal VAR per un fuorigioco di Zapata in avvio d’azione.

Streaming Atalanta Spezia sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

20:45 Blackburn-Brentford (Championship) – DAZN

21:00 Spal-Entella (Serie B) – DAZN e Rai Sport

21:00 Reims-Lione (Ligue 1) – DAZN

21:00 Levante-Valencia (Ligue 1) – DAZN

21:00 Newcastle-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Football.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.