Calcio Serie B: Benevento di Pippo Inzaghi promosso in Serie A.

DIRETTA CALCIO – Il Benevento ottiene la promozione con sette turni d’anticipo, equagliando il record dell’Ascoli nella stagione 1977/78. La squadra di Pippo Inzaghi ha festeggiato vittoria sulla Juve Stabia (1-0) e promozione in Serie A, andando simbolicamente sotto la curva, ovviamente vuota per via delle regole post-Covid. A segnare il gol partita in questa 31esima giornata di Serie B giocata al Vigorito, è stato Marco Sau al 70esimo di gioco.

Il Benevento torna in Serie A dopo due anni di cadetteria e dopo un campionato-cavalcata che i giallorossi guidati da Inzaghi hanno dominato: un campionato a parte, una vittoria schiacciante del torneo.

Per la matematica promozione bastava un pareggio, e invece è arrivata la vittoria con il risultato di 1-0 nel derby in casa con la Juve Stabia.

Il presidente Vigorito ha chiesto ai tifosi di rispettare le norme anti-Covid e di festeggiare dai balconi mentre la squadra sfila per la città, decorata con coreografie giallorosse, a bordo di quattro pullman scoperti.

Questi i risultati della 31a giornata del campionato di clacio di Serie B:

Salernitana – Cremonese 3-3.

Ascoli – Crotone 1-1.

Benevento – Juve Stabia 1-0.

Chievo – Frosinone 2-0.

Cittadella – Perugia 2-0.

Cosenza – Trapani 2-2.

Livorno – Venezia 0-2.

Pescara – Empoli 1-1.

Pordenone – Entella 2-0.

Spezia – Pisa 1-2.