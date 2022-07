Ultime Notizie » attrice » Mary Alice: è morta una Oracolo del Film Matrix

Lutto nel Cinema. L’attrice americana di cinema e teatro Mary Alice, vincitrice dei premi Tony ed Emmy, è morta mercoledì all’età di 85 anni per cause naturali nella sua casa di New York, negli Stati Uniti, come confermato da un portavoce della polizia locale a NPR.

Mary Alice ha fatto il suo debutto cinematografico nel 1974 con ‘The Education of Sonny Carson’ e successivamente è apparsa in diversi film e serie televisive.

L’attrice è anche nota per il ruolo di Effie Williams nel dramma musicale “Sparkle”, del 1976, e nel ruolo dell’ oracolo nel film “” del 2003.

Mary Alice nel 1987, ha vinto un Tony per la sua interpretazione di Rose Maxson nella commedia di Broadway di August Wilson “Fences”. Nel 1993, ha ricevuto l’Emmy come migliore attrice non protagonista per la serie “I’ll Fly Away”. Inoltre, nel 2000 è stato inserito nella American Theatre Hall of Fame.