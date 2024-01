Ultime Notizie » cagliari » Cagliari Torino Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Oggi alle 20:45

Dove vedere Cagliari-Torino Streaming Gratis. La 22esima giornata del campionato di Serie A inizierà con l’anticipo tra Cagliari e Torino. I rossoblù vogliono onorare la memoria di Gigi Riva, icona del club, e cercano di allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. Il Torino, invece, ha ottenuto buoni risultati in trasferta e si posiziona al decimo posto. C’è da evidenziare inoltre che il Torino ha saltato l’ultimo turno di campionato causa Supercoppa. Il match di andata tra le due squadre si è concluso con un pareggio senza gol. Di seguito tutte le informazioni per vedere Cagliari-Torino streaming gratis e video live tv.

Orario Cagliari-Torino e dove si gioca

Cagliari-Torino si giocherà oggi venerdì 26 gennaio 2024 all’Unipol Domus di Cagliari. Calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. L’arbitro sarà il signor Colombo di Como, al VAR Guida.

Cagliari-Torino in TV, che canale?

Cagliari-Torino in tv con DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite). Sono tutti servizi a pagamento che si possono utilizzare con diversi dispositivi, come smart TV, console di gioco e Chromecast. La telecronaca di Cagliari-Torino su DAZN sarà curata da Luca Farina, con il commento tecnico di Massimo Gobbi. Su Sky invece telecronaca di Federico Zancan e Nando Orsi.

Duván Zapata è stato molto influente nelle ultime partite del Torino, contribuendo a cinque dei sei gol segnati dalla squadra. Inoltre, ha segnato due gol e fornito un assist nelle sue ultime tre partite contro il Cagliari.

Dove vedere Cagliari-Torino Streaming Gratis in italiano

Cagliari-Torino streaming gratis per gli abbonati con DAZN, Sky Go e NOW, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Leonardo Pavoletti ha dimostrato una grande prestazione contro il Torino in Serie A, contribuendo a sei gol (tre reti e tre assist). Questo rendimento non è stato superato contro nessuna altra squadra nella competizione. Inoltre, Pavoletti ha giocato sette partite entrando a gara in corso contro il Torino, stabilendo così un nuovo record personale nel massimo campionato italiano.

Alternative per la visione di Cagliari-Torino gratis streaming online

Non esistono opzioni alternative per vedere Cagliari-Torino. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia.

Il Torino ha ottenuto 28 punti in Serie A, segnando solo 18 gol. In media, ogni gol segnato ha fruttato loro 1.6 punti. Tra i principali campionati europei, solo il Nizza ha avuto un rendimento superiore con 1.8 punti per ogni gol segnato.

Cagliari-Torino FantaCalcio: ultime notizie formazioni

I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Cagliari-Torino Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Nel Cagliari, Nandez e Viola saranno dietro a Petagna, con Pavoletti in panchina. A centrocampo, Sulemana, Prati e Makoumbou. Azzi sarà preferito ad Augello a sinistra, mentre Wieteska sostituirà Goldaniga. Juric schiererà il solito modulo 3-4-1-2, con Vlasic a supporto di Zapata e Sanabria. Ilic sarà assente per problemi di schiena e sarà sostituito da Linetty. Tameze giocherà in difesa al posto di Djidji, mentre Lazaro sarà preferito a Vojvoda.

⚽ Le probabili formazioni di Cagliari-Torino

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Azzi; Sulemana, Prati, Makoumbou; Nandez, Viola; Petagna. Allenatore: Ranieri. A disposizione in panchina: Radunovic, Aresti, Augello, Hatzidiakos, Obert, Di Pardo, Deiola, Desogus, Jankto, Lapadula, Pavoletti.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric. A disposizione in panchina: Gemello, Popa, Sazonov, Zima, Mungu, Balcot, Vojvoda, Gineitis, Ciammaglichella, Savva, Pellegri, Njie.

Arbitro: Colombo di Como. Guardalinee: Bindoni-Tegoni. 4° Uomo: Zufferli. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Guida.

Pronostico Quote Cagliari-Torino?

Il Torino cerca la terza vittoria consecutiva, mentre il Cagliari cerca punti importanti per evitare la retrocessione e conta sul vantaggio di giocare in casa. Il Torino ha saltato l’ultima partita a causa della Supercoppa, mentre il Cagliari è stato sconfitto dopo essere passato in vantaggio. Il pareggio alla fine dei primi quarantacinque minuti sembra una possibilità interessante. Nell’ultima partita, il Cagliari ha ottenuto un punto, portandosi al decimo posto. Il pareggio finale è quotato a 3,18 su Gazzabet e Netbet, 3,17 su Betway e 3,10 su Novibet.