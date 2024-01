Ultime Notizie » Gigi Riva » Calcio in lutto: è morto il leggendario Gigi Riva

CALCIO IN LUTTO – L’ex calciatore Gigi Riva è morto oggi lunedì 22 gennaio 2024 all’età di 77 anni. Era stato ricoverato in ospedale per un attacco di cuore poi le sue condizioni sarebbero peggiorate nelle ultime ore. “Rombo di Tuono” (così era chiamato) è stato un’icona del club del Cagliari (era anche Presidente onorario del Cagliari) con cui ha giocato per 14 anni e ha vinto il campionato nel 1970. Ha anche avuto successo con la Nazionale italiana, vincendo il titolo di Campione d’Europa nel 1968.

Cresciuto a Leggiuno, un piccolo borgo sul lago Maggiore, nella provincia di Varese, Riva ha stabilito una connessione profonda tra la sua carriera da calciatore e la sua vita a Cagliari e in Sardegna. Ha rappresentato un idolo indiscusso e un simbolo di orgoglio per il suo popolo, donando loro il primo e unico scudetto conquistato dalla squadra rossoblù nel 1970.

Ancora oggi, Riva è considerato il miglior marcatore nella storia del Cagliari, con 164 gol all’attivo. Inoltre, ha ottenuto grandi successi con la Nazionale italiana, vincendo il campionato europeo nel 1968 a Roma e diventando vice-campione del mondo nel 1970 in Messico. Con 35 reti segnate in 42 presenze, Riva detiene anche il record di marcature con la maglia azzurra. È stato riconosciuto come il 74esimo miglior calciatore del XX secolo dalla rivista World Soccer. Nel 2011, è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano nella categoria dei ‘veterani’.

Dopo il suo ritiro dal calcio giocato, Riva ha deciso di rimanere a Cagliari e ha fondato una scuola calcio a lui intitolata. Negli anni ’80, ha brevemente ricoperto il ruolo di presidente del Cagliari. Successivamente, dal 1990 fino al 2013, ha lavorato come dirigente accompagnatore e team manager per la Nazionale italiana. Nel 2019, è stato nominato presidente onorario del Cagliari.