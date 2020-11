Dove vedere Bosnia Italia streaming live e diretta tv – Alle ore 20:45 di oggi mercoledì 18 novembre 2020 si gioca Bosnia Italia in diretta streaming su Rai Uno in chiaro. Ultima giornata del Gruppo 1 Lega A di UEFA Nations League con l’Italia (prima in classifica) che affronta la Bosnia a Sarajevo. La partita di andata che si è giocata lo scorso 4 settembre all’Artemio Franchi, è terminata 1-1 con i gol di Edin Dzeko e Stefano Sensi. Una vittoria qualificherebbe la Nazionale di Roberto Mancini (anche oggi assente in panchina per il Covid) alle semifinali (Final Four).

Dove vedere Bosnia Italia live streaming gratis e diretta tv.

La diretta tv di Bosnia Italia questa sera alle ore 20:45 di oggi mercoledì 18/11/2020 sull’erba dello Stadio Grbavica di Sarajevo (impianto che ospita le partite interne dello Zeljeznicar), viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).

Ecco le probabili formazioni di Bosnia Italia:

Bosnia (4-3-3): Adilovic; Todorovic, Hadzikadunic, Sanicanin, Nastic; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Hadzic, Gojak. Allenatore: Dusan Bajevic.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Lorenzo Insigne. Allenatore: Evani (Mancini indisponibile per il Coroanvirus).