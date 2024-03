Ultime Notizie » Bitcoin » Difficoltà Mining Bitcoin raggiunge un nuovo picco prima dell’halving

La difficoltà di mining di Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico di 83.95 trilioni di hash il 14 marzo, lo stesso giorno in cui è stato raggiunto un nuovo massimo storico nel prezzo del Bitcoin di 73.835 dollari. La difficoltà di mining è una misura di quanto sia difficile “minare” Bitcoin risolvendo puzzle crittografici che aumentano o diminuiscono in base al numero di minatori nella rete.

Bitcoin ha raggiunto il nuovo massimo di difficoltà di 83.95 trilioni di hash, con un aumento del 5.8% rispetto alla misurazione precedente del 29 febbraio.

La difficoltà è stata stabilita a una velocità di 613.94 exahashes al secondo, con un aumento del 1.96% rispetto ai 602.14 EH/s del ciclo precedente.

La dificoltà di mineria di bitcoin è aumentata a 84.17 trilioni, portando i minatori a beneficiarsi delle ricompense di mining che hanno superato i 78.89 milioni di dollari. Il prezzo di bitcoin ha raggiunto i 72,953 dollari prima di scendere a 69,655 dollari, mentre la criptovaluta continua a mostrare un impulso ascendente verso nuovi massimi storici.

La crescita di Bitcoin è stata attribuita al prossimo evento di riduzione (halving bitcoin) a metà programmato per aprile. La riduzione a metà avviene quando la ricompensa per blocco viene dimezzata ed è già avvenuta tre volte nella storia di Bitcoin. È importante tenere presente che gli investimenti in criptoattivi comportano rischi e potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori.