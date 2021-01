Ultime Notizie » Bitcoin » Bitcoin: si dimentica la password per accedere ai suoi 240 milioni di dollari USA

Il programmatore Stefan Thomas ha dimenticato la password che gli permetterebbe di accedere ai suoi 7002 bitcoin, il cui valore è attualmente stimato in circa 240 milioni di dollari USA. La password, che aveva scritto su un pezzo di carta e perso anni fa, gli permetterà di sbloccare un piccolo disco rigido, noto come IronKey, che contiene le chiavi private del suo portafoglio digitale.

Il sistema di protezione del disco rigido offre agli utenti dieci tentativi prima che il suo contenuto vada perso per sempre. Finora Stefan ha usato, senza successo, otto tentativi, e ne ha a disposizione solo due.

Nel 2011, quando Stefan viveva in Svizzera, uno dei primi fan di quella criptovaluta, lanciata recentemente in quell’epoca, venne pagato con 7002 bitcoin come ricompensa per aver fatto un video Youtube animato intitolato “What is Bitcoin?” (Cos’è Bitcoin? – guarda il video qui sotto), che spiega come funziona questa valuta virtuale.

Per ora, Stefan ha messo IronKey in un luogo sicuro, nel caso

in cui i crittografi trovano nuovi modi per decifrare password complesse in futuro. Sente anche che tenerlo lontano lo aiuta a cercare di non pensare a quanto ha perso.

“Sono arrivato a un punto in cui mi sono detto: Lascia che rimanga nel passato, solo per la tua salute mentale“, ha detto il programmatore, citato dal New York Times.

A differenza dei conti bancari tradizionali e di altri portafogli online, il sistema operativo bitcoin non ha la possibilità di fornire o archiviare password. L’idea iniziale di quella valuta era quella di consentire a chiunque nel mondo di aprire un conto bancario digitale senza doversi registrare presso un istituto finanziario o passare attraverso qualsiasi tipo di verifica dell’identità.

Allo stesso tempo, la società di dati sulle criptovalute Chainalysis, citata dal quotidiano statunitense, stima che circa il 20% dei bitcoin esistenti sembri essere in portafogli persi o bloccati.