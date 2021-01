Ultime Notizie » Bitcoin » Bitcoin: Il prezzo dell’oro digitale è sceso del 17% dopo aver superato i 33 mila Euro della settimana scorsa

Questo lunedì il bitcoin e altre criptovalute hanno subito un crollo che rappresenta una perdita di circa 190 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Diversi esperti attribuiscono questa dinamica alla liquidazione di massa degli investitori per trarre profitto dai recenti aumenti.

Alle 8:10 GMT di oggi, il valore di mercato era di $ 932,2 miliardi, un calo da $ 1,1 trilioni il giorno precedente, secondo Coinmarketcap. Il prezzo del bitcoin è sceso di oltre il 17% rispetto al giorno precedente a 34.654,39 dollari. La seconda criptovaluta per capitalizzazione, etere, è scesa di oltre il 20%, a 1.702,19 dollari.

Il bitcoin ha raggiunto il picco di quasi $ 42,000 (34 mila Euro) lo scorso 8 gennaio. Nonostante il suo ultimo calo, la criptovaluta mostra ancora un aumento annuale del 340%. Diversi analisti indicano diversi fattori nella recente ascesa dell’oro digitale, tra cui l’afflusso di investitori istituzionali e la crescente considerazione del bitcoin come alternativa all’oro per gli investimenti antinflazionisi.

Leggi anche > Come guadagnare Bitcoin con Telegram.

Bitcoin destinato a crescere a lungo periodo

Secondo JPMorgan, il prezzo del bitcoin potrebbe raggiungere $ 146,000 nel lungo periodo. Venerdì scorso il valore del bitcoin corrispondeva a quello di un lingotto d’oro da 20 oncia. Gli strateghi di questa banca d’investimento sostengono che per raggiungere il livello di cui sopra, la valuta, nota per le sue intense oscillazioni, dovrebbe diventare meno volatile.

Il discorso che indica il bitcoin come rifugio attivo sta guadagnando terreno in “un contesto di politica monetaria altamente atipico”, afferma Frank Spiteri della società di investimento di asset digitali Coinshares.

“Sembra che siamo nel bel mezzo di un risveglio simultaneo tra istituzioni di fronte al bitcoin come riserva di asset di valore non correlati che potrebbero servire come copertura dell’inflazione”, ha detto a Bloomberg.