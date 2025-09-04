Belen ha una casa assurda: dove vive la showgirl argentina. L’attico da sogno

Dove abita oggi la conduttrice e showgirl Belen Rodriguez: l’attico da sogno nel cuore di Milano.

Dopo un periodo complesso superato grazie al sostegno familiare, Belén Rodriguez si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua vita personale e professionale.

La celebre showgirl argentina, sempre legata alla città che l’ha accolta fin dagli esordi della sua carriera, ha scelto di investire in una residenza di grande prestigio nel cuore di Milano. Il suo nuovo domicilio è un elegante attico situato nella rinomata area di Corso Sempione, celebre per le sue architetture in stile Liberty e l’atmosfera esclusiva.

Un attico da sogno nel cuore di Corso Sempione

L’attuale abitazione di Belén, come mostrato nelle sue recenti stories su Instagram, si trova in un edificio signorile con vista su uno dei simboli moderni di Milano, le torri di CityLife. Questo dettaglio sottolinea la scelta di un quartiere residenziale di alto livello, a pochi passi dal centro cittadino. Il nuovo attico, ancora in fase di ristrutturazione, dispone di un ampio terrazzo impreziosito da una veranda vetrata dallo stile contemporaneo, che crea un perfetto connubio tra gli spazi interni e la vista panoramica sullo skyline milanese.

Secondo i dati aggiornati a novembre 2023, il mercato immobiliare di Corso Sempione registra un prezzo medio per le abitazioni in vendita di 6.957 euro al metro quadro, con un incremento annuo del 2,7%. Gli affitti si attestano invece intorno ai 23,9 euro al metro quadro, valori che confermano l’esclusività e la vivibilità della zona. Belén vivrà in questo attico con il suo compagno Elio Lorenzoni e i due figli, Santiago e Luna Marì, consolidando così la sua scelta di rimanere legata a Milano, città in cui risiede da anni e dove ha costruito gran parte della sua carriera.

Prima del trasferimento nel nuovo attico, Belén Rodriguez abita già in Corso Sempione, in un appartamento che riflette il suo gusto raffinato e moderno. Dalle immagini condivise sui social si evince un ambiente luminoso e accogliente, dominato da tonalità tenui e arredi dalle linee contemporanee. Un divano grigio e un camino nero sono tra gli elementi di spicco della zona giorno, dove un televisore incassato in una struttura minimalista si affianca a un tavolo con piano in marmo bianco. La luminosità naturale è garantita da grandi porte finestre che si aprono su un balcone, mentre l’illuminazione serale è affidata a lampade posizionate strategicamente per creare un’atmosfera calda e intima.

Il pavimento in parquet completa il quadro di un’abitazione studiata per unire comfort e eleganza, in attesa del trasferimento nella nuova residenza. Corso Sempione è uno dei viali più prestigiosi di Milano, rinomato per la sua architettura neoclassica e per l’atmosfera raffinata che lo caratterizza. Il viale si estende fino all’imponente Arco della Pace, simbolo storico e punto di riferimento per residenti e turisti. Lungo il percorso si possono ammirare numerosi edifici progettati dai più celebri architetti milanesi, che conferiscono al quartiere un valore culturale e artistico unico.

Il quartiere è inoltre arricchito dalla presenza di Parco Sempione, un polmone verde di 386.000 metri quadrati molto amato dai cittadini. Il parco ospita eventi culturali e manifestazioni, ed è il luogo ideale per attività all’aperto, jogging e momenti di relax. La vita notturna in Corso Sempione è vivace e variegata, grazie ai numerosi locali, bar e discoteche che animano la zona, attraggono una clientela giovane e dinamica in cerca di divertimento e socialità.

La scelta di Belén Rodriguez di stabilirsi in questo contesto non è casuale: il quartiere è da sempre meta privilegiata di personaggi famosi del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria, che qui acquistano residenze di lusso per vivere in un ambiente esclusivo e ben collegato. Belén Rodriguez, con il suo nuovo attico, si inserisce dunque in un panorama di alta qualità abitativa, che unisce tradizione, modernità e vivibilità, confermando ancora una volta il suo legame indissolubile con Milano.