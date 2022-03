Ultime Notizie » atalanta » Bayer Leverkusen-Atalanta Steraming Gratis, dove vedere Diretta TV Europa League

Dove vedere Bayer Leverkusen-Atalanta Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi giovedì 17 marzo 2022 alle ore 18:45 italiane per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La Dea di Gasperini vola in Germania per difendere il 3-2 dell’andata al Gewiss Stadium e ottenere la qualificazione ai quarti. Atalanta con due risultati su tre (vittoria e pareggio) mentre il Leverkusen sarà costretto a vincere. Di seguito le informazioni per vedere la partita Bayer Leverkusen-Atalanta in streaming gratis e video tv.

Il Bayer Leverkusen farà probabilmente affidamento su Moussa Diaby per questo scontro, dato che l’attaccante francese ha segnato otto gol nell’arco delle sue ultime otto partite ufficiali, incluso uno nella partita di andata. Nel frattempo, Ruslan Malinovskyi è stato coinvolto negli ultimi cinque gol dell’Atalanta in UEL (3 gol, 2 assist).

⚽ Dove vedere Bayer Leverkusen-Atalanta Diretta TV

Bayer Leverkusen-Atalanta diretta tv sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite), niente partita in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Su Sky, la partita sarà raccontata dalla coppia Riccardo Gentile-Nando Orsi. Sarà invece Stefano Borghi, supportato da Simone Tiribocchi, il telecronista del match per DAZN.

⚽ Bayer Leverkusen-Atalanta Streaming Gratis

Bayer Leverkusen-Atalanta streaming gratis per gli abbonati mediante DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Bayer Leverkusen-Atalanta Streaming Live: ultime notizie formazioni

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Gasperini in conferenza stampa della vigilia del match: “Per me è sempre importante passare il turno, i vantaggi di giocare in Europa sono molto superiori rispetto a restare fuorei. Se passi il turno ti senti più forte, spesso si dice che se non si va avanti è meglio perché si mette tutto in campionato, ma non sono d’accordo: la penso diversamente”.

⚽ Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Atalanta

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tah, Tapsoba, Bakker; Demirbay, Palacios, Aranguiz, Adli; Diaby, Alario, Azmoun. Allenatore: Soane. A disposizione in panchina: Grill, Lomb, Kossounou, Paulinho, Andrich, Fosu-Mensah, Sinkgraven, Hincapié, Bellarabi. Indisponibili: Frimpong, Schick, Wirtz. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel. Allenatore: Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Scalvini, Maehle, Pezzella, Pessina, Pasalic, Boga, Mihaila. Indisponibili: Zapata, Miranchuk. Squalificati: nessuno. Diffidati: De Roon, Demiral, Pasalic, Toloi.

Arbitro: Letexier (Francia). Assistenti: Mugnier e Rrahmouni. Quarto uomo: Pignard. Var: Brisard. Assistente Var: Willy.

Alternative per vedere Bayer Leverkusen-Atalanta in diretta streaming gratis

Alternative per vedere Bayer Leverkusen-Atalanta non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.