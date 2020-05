Azoto intrappolato in composti organici del meteorite marziano.

I sostenitori dell’idea che ci sia vita su Marte hanno ottenuto un nuovo argomento a favore di questa ipotesi. Un gruppo di scienziati dal Giappone ha scoperto in campioni del meteorite di origine marziana Allan Hills 84001 un componente che è passato inosservato per decenni: azoto intrappolato nella roccia.

Il microscopista Atsuko Kobayashi, uno degli autori della scoperta, sottolinea che l’azoto è un elemento cruciale per la vita così come lo conosciamo, così come il carbonio, presente anche nei resti del meteorite. In un commento alla rivista Newsweek, lo scienziato ha affermato di aver lavorato due decenni con quel meteorite, un “oggetto famoso, con centinaia di articoli pubblicati al riguardo”.

Il materiale organico con l’azoto incluso era contenuto nei minerali carbonatici del meteorite, una dichiarazione dettagliata e rilasciata dal Tokyo Institute of Technology. Precedenti esami hanno stabilito che questi minerali si erano formati circa 4 miliardi di anni fa e che le sostanze incorporate dovevano essere almeno nello stesso periodo.

Il meteorite è il risultato di un impatto sulla superficie di Marte da parte di un asteroide circa 15 milioni di anni fa. Successivamente, questo corpo celeste trascorse la maggior parte del tempo nello spazio prima di precipitare sulla Terra.

Una spedizione degli Stati Uniti l’ha trovato in Antartide nel 1984, e da allora questo pezzo di roccia marziana ha generato molte congetture su “” sul pianeta rosso

Poiché i minerali carbonatici normalmente sedimentano dalle acque sotterranee (qualcosa noto dalla mineralogia terrestre), la scoperta indica un giovane Marte umido e ricco di sostanze organiche. I ricercatori giapponesi stimano che era un ambiente che potrebbe essere favorevole per l’inizio della vita.

“Le molecole organiche sono quelle che contengono catene e anelli di atomi di carbonio attaccati, come quelli usati dalla vita [sulla Terra]”, ha aggiunto Kobayashi. “Spesso contengono atomi di azoto, in particolare negli aminoacidi che compongono le proteine, nonché nel DNA e nell’RNA”, ha spiegato.

Secondo il ricercatore, la rilevazione dell’azoto suggerisce che il giovane Marte non era così ricco di ossigeno come lo è oggi. “La nostra chimica dell’azoto ci dice che l’atmosfera non aveva molto ossigeno quando si formarono queste molecole, che è una nuova informazione”, ha detto l’esperto.

La scoperta alla fine del 20° secolo di composti organici nei meteoriti marziani e, più recentemente, nella crosta di Marte ha aperto un dibattito sulla loro origine. Si sa poco su quanti anni hanno, su quanto sono distribuiti e su quale legame occupano nella catena biochimica.