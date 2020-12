AZ Napoli streaming e diretta tv con le due formazioni pronte alla AFAS Stadion per il quinto turno di Europa League: fischio d’inizio alle ore 21:00 di oggi giovedì 3 dicembre 2020. Capolista del girone F con nove punti, il Napoli è balzato in testa al gruppo dopo il pari a sorpresa della Real Sociedad contro lo stesso AZ: sia i baschi che gli olandesi hanno due lunghezze dalla formazione di Gattuso, in una giornata che potrebbe confermare le posizioni o ribaltarle completamente. Andiamo a scoprire dove vedere AZ Napoli streaming e diretta tv.

La partita di calcio AZ Napoli in diretta tv grazie ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre), con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi. Fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane di giovedì 3 dicembre 2020.

Streaming online gratis per gli abbonati grazie al servizio Sky Go (link skygo.

sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su Now TV.viene trasmessa

Le alternative per vedere il match AZ Napoli online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. I Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e Rojadirecta, non sono considerati legali. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità.

Le probabili formazioni di AZ Napoli:

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Stengs, Koopmeiners; Stengs, Boadu, De Wit.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Bakayoko, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna.