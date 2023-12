Ultime Notizie » Ayaneo » Ayaneo lancia la campagna di crowdfunding per il mini PC retrò AM01 ispirato a Macintosh

Ayaneo, azienda di elettronica già sufficientemente conosciuta per i suoi diversi modelli di dispositivi di gioco portatili, sorprende ora con il lancio di una campagna di crowdfunding per il suo curioso modello di mini PC dall’aspetto retrò ispirato ai computer Macintosh. Con il nome AM01, la società ha rivelato le specifiche di questo modello, che sarà offerto nelle opzioni del processore AMD Ryzen 3 3200U e AMD Ryzen 7 5700U, con ciascuna di queste opzioni di processore con configurazioni diverse.

Diverse configurazioni tra cui scegliere

Gli utenti possono scegliere di avere 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione SSD e 16 GB di memoria e 512 GB di spazio di archiviazione in entrambe le opzioni di processore, sebbene nel caso dell’AMD Ryzen 7 5700U vengano aggiunte anche le opzioni da 32 GB. memoria e 512 GB di spazio di archiviazione e 32 GB di memoria e 1 GB di spazio di archiviazione.

In ogni caso, secondo Ayaneo, questo Gadget Mini PC può essere espanso fino a 64 GB di RAM DDR4 a doppio canale e 2 TB di memoria a stato solido M2. Danno anche la possibilità di acquistare il dispositivo senza RAM e memoria interna.

L’hardware non è dei più attuali ma l’idea è quella di raggiungere gli utenti nostalgici con hardware moderno, senza essere l’ultimo, cosa che si noterà anche nel prezzo, dove l’opzione più basilare, cioè l’opzione con AMD Ryzen 3 3200U, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione SSD costeranno 149 dollari durante la campagna, anche se una volta completata il prezzo finale sarà di 199 dollari.

Supporta l’espansione della capacità

Come molti modelli di miniPC, il modello Ayaneo non farà eccezione e disporrà di un’interfaccia SATA 3.

Con le porte più comuni nei mini PC

0 per installare una nuova unità SDD o un tradizionale disco rigido da 2,5 pollici. Non lasciatevi ingannare,, Ayaneo integreràcome sistema operativo, a patto che si scelga di acquistarlo con RAM integrata e storage interno.

Per quanto riguarda le porte, viene fornito con le funzionalità più comuni nei mini PC, tra cui Gigabit Ethernet, uscita mini jack e porte DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0. Ayaneo afferma che questo mini PC è in grado di fornire uscite video 4K a 60 fps e supporta il supporto per configurazioni a doppio display. Tra l’altro, lo schermo del case è puramente decorativo, per cui con l’acquisto verranno inclusi una serie di adesivi.

Ayaneo dice che le opzioni sotto Ryzen 7 supportano la compatibilità con giochi online e titoli AAA “leggeri”, essendo anche più interessanti grazie alla sua connettività un po’ più attuale, con supporto per Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. In ogni caso, gli ordini verranno spediti nel prossimo dicembre in qualsiasi parte del mondo.