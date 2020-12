Google ha commentato perché oggi lunedì 14 dicembre YouTube, Gmail, il browser e altri suoi servizi hanno riscontrato problemi operativi in ​​varie parti del mondo.

“Oggi alle [11:47 GMT], Google ha riscontrato un’interruzione del sistema di autenticazione per circa 45 minuti a causa di un problema di quota di archiviazione interna.

I servizi che richiedono agli utenti di accedere hanno riscontrato tassi di errore elevati durante questo periodo”.

Lo afferma un portavoce di Google, aggiungendo che il funzionamento di tutti i servizi è attualmente ripristinato.

“Ci scusiamo con tutte le persone colpite e effettueremo un follow-up approfondito per garantire che questo problema non si ripresenti in futuro”, ha aggiunto il portavoce. Escluso a quanto sembra e ipotizzato inizialmente, un attacco hacker.