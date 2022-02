Ultime Notizie » atalanta » Atalanta-Sampdoria Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Atalanta-Sampdoria Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi lunedì 28 febbraio 2022 alle ore 20:50 italiane (5 minuti dopo l’orario originario per dare un messaggio contro il conflitto in corso in Ucraina) come posticipo che chiude la 27a giornata di Serie A 2021-22.

Atalanta impegnata nella corsa al quarto posto in classifica con Juventus (ma anche dall’arrivo da dietro della Roma). La Dea, che in Serie A ha conquistato appena 3 punti nelle ultime 5 giornate, arriva a questa sfida galvanizzata dal successo per 0-3 ottenuto in trasferta contro L’Olympiacos, che è valso l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. A Bergamo arriva la Sampdoria (15esima in classifica con 26 punti) che nelle ultime 5 giornate ha conquistato vittorie importanti contro Sassuolo ed Empoli, ma ha anche perso contro Torino, Spezia e Milan. Di seguito le informazioni per vedere Atalanta-Sampdoria streaming gratis e diretta tv.

Fabio Quagliarella ha segnato 12 gol contro l’Atalanta in Serie A: soltanto contro la Fiorentina ha fatto meglio (13); l’ultima rete fuori casa del classe ’83 in campionato risale, però, allo scorso maggio (v Udinese).

⚽ Dove vedere Atalanta-Sampdoria Diretta invece di Rojadirecta TV

Atalanta-Sampdoria diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca affidata a Dario Mastroianni, affiancato dal commento tencico di Dario Marcolin.

Antonio Candreva ha preso parte a quattro gol (una rete e tre assist) nelle sue ultime tre gare di campionato. A partire dal suo arrivo alla Sampdoria (dal 2020/21), Candreva è il giocatore blucerchiato che ha partecipato attivamente a più reti in Serie A: 28 (12 marcature e 16 passaggi vincenti).

⚽ Atalanta-Sampdoria Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Atalanta-Sampdoria streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Sfida numero 100 tra Atalanta-Sampdoria in Serie A; i blucerchiati hanno vinto 39 partite contro la Dea (31N, 29P): soltanto contro la Roma contano più successi (40) nel torneo.

Atalanta-Sampdoria Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Atalanta: Demiral e Djimsiti squalificati: emergenza in difesa per Gasperini. Recuperato Palomino. Zappacosta e Maehle sulle corsie. Pasalic dietro Malinovskyi-Boga. In casa Sampdoria: Sensi ha recuperato dal fastidio muscolare all’adduttore e si piazza dietro il tandem d’attacco Quagliarella-Caputo.

⚽ Le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, De Roon; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Boga. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, F Rossi, Cittadini, Maehle, G Pezzella, Pessina, Mihaila. Indisponibili: Ilicic, Zapata, Miranchuk, Palomino, Muriel. Squalificati: Demiral, Djimsiti. Diffidati: Toloi, Zappacosta, De Roon.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Conti, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Rincon; Sabiri; Caputo, Quagliarella. Allenatore Giampaolo. A disposizione in panchina: Audero, Ravaglia, Magnani, Yoshida, Augello, Vieira, Sensi, Trimboli, Giovinco, Supriaha. Indisponibili: Askildsen, Damsgaard, Gabbiadini. Squalificati: Bereszynski, Candreva. Diffidati: Murru, Rincon, Thorsby.

La prima delle 18 reti di Jérémie Boga in Serie A è stata messa a segno contro la Sampdoria, nel marzo 2019, con il Sassuolo; l’ivoriano non segna da 16 match di campionato: già record negativo per lui nel torneo.

Alternativa Online per vedere Atalanta-Sampdoria Streaming Gratis

Alternative per vedere Atalanta-Sampdoria non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.