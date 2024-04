Ultime Notizie » Atalanta Liverpool » ⚽ Atalanta Liverpool Streaming Gratis, dove vedere Diretta Roja TV

Dove vedere Atalanta-Liverpool in tv e streaming gratis. Questa sera, al Gewiss Stadium di Bergamo, l’Atalanta riceve il Liverpool per il secondo incontro dei quarti di finale dell’Europa League. Partendo dal vantaggio di 3-0 ottenuto nell’incontro precedente, i nerazzurri sperano di confermare la loro superiorità. Nella partita d’andata, giocata una settimana fa, l’Atalanta ha sconfitto il Liverpool con due gol di Scamacca e uno di Pasalic, regalando ai propri tifosi una serata memorabile. Ora il Liverpool deve compiere un vero miracolo sportivo per ribaltare il risultato e accedere alle semifinali. La vincente affronterà Marsiglia o Benfica nella prossima fase. Andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Atalanta-Liverpool streaming e diretta tv.

Probabili formazioni Atalanta-Liverpool

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gasperini. A disposizione in panchina: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Bonfanti, Holm, Hateboer, Bakker, Adopo, Koopmeiners, Lookman, Miranchuk, Touré.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister, Jones; Salah, Gakpo, Diaz. Allenatore: Klopp. A disposizione in panchina: Kelleher, Adrian, Gomez, Quansah, Tsimikas, Endo, Elliott, Gravenbech, Clark, Nunez, Jota, Danns.

Arbitro: Letexier (Francia). Guardalinee: Mugnier-Rahmiuni. IV Uomo: Gaillouste. VAR: Brisard. Assistente Sala VAR: Delajod.

Mario Pašalić dell’Atalanta ha già segnato un gol decisivo nell’incontro precedente ad Anfield contro il Liverpool. Con quattro gol segnati in precedenza in questa stagione, tutti ottenuti nelle partite casalinghe vinte dall’Atalanta, cercherà di essere determinante anche in questa partita. Per il Liverpool, un altro giocatore da tenere d’occhio è Darwin Núñez, che ha segnato in tutte e 15 le partite in cui ha giocato questa stagione, contribuendo così alla vittoria del club.

Atalanta-Liverpool: dove vederla in tv e streaming

L’attesissimo confronto Atalanta-Liverpool, valido per il ritorno dei quarti di finale dell’Europa League, è fissato per le ore 21:00 italiane di oggi giovedì 18 aprile 2024, e si svolgerà presso il Gewiss Stadium di Bergamo. Gli appassionati di calcio potranno seguire l’evento in diretta su diverse piattaforme televisive, tra cui Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 252) e DAZN. Inoltre, per coloro che preferiscono lo streaming, la partita sarà trasmessa anche su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Assicurati di avere un abbonamento attivo a Sky Sport o DAZN. Se vuoi seguire la partita in streaming, controlla la tua connessione internet per assicurarti che sia stabile e veloce. Collegati al canale o alla piattaforma di streaming che hai scelto almeno 15 minuti prima dell’inizio della partita.

Atalanta vs Liverpool Streaming Live: Battaglia Epica per le Semifinali Europa League

L’incontro si prospetta come uno dei momenti clou della stagione calcistica europea, con entrambe le squadre impegnate a dare il massimo per ottenere l’accesso alle semifinali del torneo continentale. L’Atalanta, reduce da una vittoria convincente per 3-0 nell’incontro d’andata, cercherà di sfruttare il fattore campo e il sostegno dei propri tifosi per consolidare il proprio vantaggio e assicurarsi un posto nella fase successiva della competizione.

Dall’altra parte,si trova ad affrontare una sfida difficile, ma non impossibile, e cercherà di mettere in campo tutte le proprie risorse per ribaltare il risultato e centrare la

Per entrambe le squadre, questa partita rappresenta un’opportunità cruciale per dimostrare il proprio valore a livello internazionale e continuare il cammino verso la conquista del prestigioso trofeo europeo. I tifosi sono in fermento e l’atmosfera attorno all’evento è carica di aspettative e emozioni. La rivalità sportiva tra Atalanta e Liverpool promette spettacolo e suspance fino all’ultimo minuto.

Le strategie dei due allenatori, Gian Piero Gasperini per l’Atalanta e Jurgen Klopp per il Liverpool, saranno cruciali per il risultato finale della partita. Entrambi gli allenatori dovranno valutare attentamente le condizioni fisiche dei propri giocatori e decidere la migliore formazione da schierare in campo, tenendo conto delle caratteristiche dell’avversario e delle possibili contromosse da adottare durante il match.

I giocatori chiave delle due squadre saranno chiamati a dare il massimo delle loro prestazioni e a fare la differenza sul terreno di gioco. Nomi come Ketelaere e Scamacca per l’Atalanta, e Salah, Gakpo e Diaz per il Liverpool, sono pronti a mettersi in mostra e a guidare le rispettive squadre verso la vittoria. La battaglia a centrocampo sarà intensa, con entrambe le squadre alla ricerca del controllo del gioco e della conquista del possesso palla.

Oltre all’aspetto sportivo, l’incontro tra Atalanta e Liverpool è anche un momento di confronto tra due realtà calcistiche differenti ma altrettanto affascinanti. L’Atalanta, squadra italiana nota per il suo gioco offensivo e spettacolare, si è guadagnata un posto di rilievo nel panorama calcistico europeo grazie alle sue prestazioni sorprendenti negli ultimi anni. Il Liverpool, da parte sua, è una delle squadre più titolate e blasonate del calcio internazionale, con una lunga storia di successi e un seguito di tifosi devoti in tutto il mondo.

La partita tra Atalanta e Liverpool non è solo un evento sportivo, ma anche un’occasione per celebrare la passione e l’entusiasmo che il calcio suscita nei cuori di milioni di persone in tutto il mondo. Gli occhi degli appassionati di calcio saranno puntati su questo match, pronto a regalare emozioni e colpi di scena fino all’ultimo secondo.

In conclusione, l’attesissimo incontro tra Atalanta e Liverpool rappresenta uno dei momenti più importanti della stagione calcistica, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare un posto nelle semifinali dell’Europa League. Gli appassionati possono prepararsi a una serata intensa e avvincente, con il calcio ad alti livelli e la rivalità sportiva al suo apice.