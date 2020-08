Atalanta eliminata in Champions League: PSG in semifinale dopo rimonta nel finale.

DIRETTA CALCIO – Il sogno dell’Atalanta è terminato ad un passo dalla semifinale di Champions League. La formazione di Gasperini stava vincendo 1-0 sul Paris SG nel quarto di finale delle Final Eight in Portogallo, grazie ad un gol di Pasalic al 26′, quando al 90′ Marquinhos pareggiava su assist di Neymar. 3 minuti più tardi, in pieno recupero, la rimonta dei francesi veniva completata con Choupo-Moting che regalava la vittoria finale al PSG.

La squadra di Gasperini è calata con il corso dei minuti, complice la grande intensità messa in campo. I francesi capitalizzano al massimo le tante occasioni avute nel corso del secondo tempo e dopo la grande prova di Neymar, è stato decisivo l’ingresso in campo di Mbappè al 60′.

Tabellino di Atalanta-Paris SG risultato esatto 1-2.

In semifinale i parigini attendono la vincente di Atletico Madrid-Lipsia in programma domani sera.

Marcatori gol: 27′ Pasalic (A), 90′ Marquinhos (P), 93′ Choupo-Moting (P).

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti (60′ Palomino); Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (82′ Castagne); Papu Gomez (59′ Malinovskyi), Pasalic (70′ Muriel); Duvan Zapata (82′ Da Riva). Allenatore Gasperini.

Paris Saint-Germain (4-3-3): Navas (79′ Rico); Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Herrera (72′ Paredes), Gueye (72′ Draxler); Neymar, Icardi (79′ Choupo-Moting), Sarabia (60′ Mbappé). Allenatore Tuchel.

Ammoniti: Djimsiti (A), Freuler (A), De Roon (A), Zapata (A), Bernat (P), Herrera (P), Toloi (A), Palomino (A).