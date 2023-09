Ultime Notizie » Arbitri Serie A » Arbitro di Milano per il Derby Inter-Milan di Sabato

Si chiama Simone Sozza l’arbitro di Milano del derby tra Inter e Milan in programma sabato 18 settembre 2023 alle ore 18 al Giuseppe Meazza di San Siro. Questa sarà la sua prima direzione stagionale in Serie A. Sozza ha già arbitrato importanti partite in passato, tra cui Juventus-Napoli e Inter-Napoli. Al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo. Questa sarà la prima volta che un direttore di gara milanese arbitrerà un derby della Madonnina.

Scopriamo i precedenti dell’arbitro Sozza con Inter e Milan

Sozza è nato a Milano 36 anni fa e fa parte della sezione di Seregno, in provincia di Monza, a 24 chilometri di distanza da Milano.

Sozza ha arbitrato tre volte l’Inter, che ha sempre vinto: nella stagione 2021-22, nel 3-1 contro la Roma, nella scorsa stagione, nel 2-1 contro il Sassuolo a Mapei, e nell’1-0 contro il Napoli a San Siro. Anche il Milan ha un bilancio positivo con Sozza: due precedenti e due vittorie: la prima nei quarti di finale di Coppa Italia nella stagione 2021-22 (4-0 contro la Lazio) e la seconda nel 2-1 contro la Fiorentina nella stagione 2022-23.