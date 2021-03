Ultime Notizie » Angelina Jolie » Angelina Jolie vende a prezzo record un dipinto di Winston Churchill

Angelina Jolie ha venduto un dipinto dell’ex primo ministro britannico Winston Churchill per un prezzo record di 8.285.000 sterline ($ 11,5 milioni) attraverso la casa d’aste Christie’s a Londra.

Il dipinto aveva un prezzo stimato tra 1,5 milioni e 2,5 milioni di sterline (2-3,4 milioni di dollari). Il record precedente per un dipinto di Churchill all’asta era di 1,8 milioni di sterline (2,4 milioni di dollari). La Jolie Family Collection dell’attrice americana ha venduto l’olio a un acquirente la cui identità non è stata rivelata.

L’opera si chiama “Tower of the Koutoubia Mosque” e ritrae quel tempio islamico a Marrakech (Marocco). E’ stata dipinta da Churchill nel 1943 e donata al presidente degli Stati Uniti Franklin D Roosevelt dopo la Conferenza di Casablanca, durante la quale gli alleati pianificarono la strategia per sconfiggere la Germania nazista.

L’unico dipinto creato da Churchill durante la 2a guerra mondiale

Churchill aveva invitato il presidente degli Stati Uniti a visitare Marrakech dopo la conferenza per mostrargli la bellezza della città e gli ha dato il dipinto come ricordo del viaggio. È l’unico dipinto creato da Churchill durante la seconda guerra mondiale. Il dipinto era stato venduto da un figlio di Roosevelt dopo la morte del presidente nel 1945 e aveva avuto più proprietari prima che Angelina Jolie e il suo allora partner Brad Pitt lo acquistassero nel 2011. La coppia si è separata nel 2016 e ha trascorso anni nella loro procedura di divorzio tra speculazioni sulla divisione della loro vasta collezione d’arte.