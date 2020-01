Allarme di Emergenza per incidente alla Centrale Nucleare di Pickering in Canada, chiarezza sul messaggio.

Domenica, il governo della provincia canadese dell’Ontario ha emesso un allarme di emergenza per la popolazione che vive in un raggio di 10 chilometri attorno alla centrale nucleare di Pickering. Gli utenti dei social network hanno condiviso schermate dei loro telefoni con il testo di avviso ricevuto dalla provincia dell’Ontario, secondo il quale l’avviso era dovuto a un “incidente” segnalato dall’impianto, senza fornire informazioni più precise.

Emergency alert says "incident" reported at the Pickering Nuclear Generating Station near Toronto. No need for protective action at this time. No further details https://t.co/RJaWvwWv5l via @BNONews pic.twitter.com/4OiC9NL4uK

— Liveuamap (@Liveuamap) January 12, 2020