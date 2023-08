Ultime Notizie » acqua » Centrale Nucleare di Fukushima: Acque reflue in mare dal 24 agosto

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha annunciato che il governo ha formalmente deciso di scaricare le acque reflue nucleari trattate nella centrale nucleare di Fukushima Daiichi nel mare a partire dal 24 agosto. Questa decisione ha suscitato critiche in Cina e Corea del Sud, che esortano il Giappone a ritirare il piano e smaltire l’acqua in modo responsabile. Il Partito Democratico sudcoreano ha condannato l’annuncio del Giappone, accusando il paese di aver commesso crimini di guerra in passato e di mettere a rischio la salute e la sicurezza delle persone.

Il premier giapponese annuncia il rilascio delle acque reflue nucleari di Fukushima

La decisione del governo giapponese

Il premier giapponese Fumio Kishida ha annunciato martedì che il suo governo ha formalmente deciso di iniziare a rilasciare in mare le acque reflue nucleari trattate accumulate nella centrale nucleare di Fukushima Daiichi della TEPCO giovedì ‘se non ci saranno ostacoli’. Il primo ministro Kishida ha dichiarato che “anticiperemo il 24 agosto” come data per il rilascio delle acque. La sua dichiarazione, fatta nella residenza ufficiale del primo ministro a Tokyo, segue una riunione di gabinetto tenuta martedì per discutere la questione.

Le preoccupazioni dei pescatori

Kishida ha incontrato lunedì Masanobu Sakamoto, presidente dell’Associazione cooperativa dei pescatori di JF Zengyouren della JF, un organismo nazionale che rappresenta i pescatori e le donne. Sakamoto ha comunicato a Kishida che, sebbene il gruppo comprenda meglio il piano del governo di rilasciare nell’oceano le acque reflue trattate dalla centrale nucleare di Fukushima Daiichi, “si oppone ancora” al piano controverso.

Reazioni internazionali

A luglio, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA) ha concluso che il piano del Giappone è conforme agli standard di sicurezza internazionali e avrebbe “un impatto radiologico trascurabile sulle persone e sull’ambiente”, spingendo il governo giapponese a procedere con il rilascio dell’acqua.

Critiche della Cina e della Corea del Sud

“Incitiamo vivamente la parte giapponese a correggere la sua decisione errata, ritirare il suo piano di rilasciare acqua contaminata dal nucleare in mare, comunicare in modo sincero con i suoi vicini e smaltire l’acqua contaminata in modo responsabile. Ciò deve essere soggetto a una rigorosa supervisione internazionale”, ha detto martedì il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin.

Il principale partito di opposizione in Corea del Sud, il Partito Democratico, ha condannato martedì l’annuncio del Giappone dei suoi piani di rilasciare le acque reflue nucleari trattate accumulate nella centrale nucleare di Fukushima Daiichi della TEPCO.

In una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale del partito, i legislatori hanno condannato la decisione del Giappone, affermando: “Il paese che una volta ha commesso crimini di guerra e ha causato terribili danni in passato [alla Corea del Sud] sta tornando oggi ad affrontare la questione nucleare”.

Hanno affermato che tutti i paesi che si affacciano sul mare con il Giappone dovranno subire “danni inimmaginabili” a causa di questa decisione del governo giapponese di risparmiare sul costo che il paese deve sostenere.

I membri del partito hanno inoltre criticato l’amministrazione Yoon Suk Yeol in Corea del Sud per “aver venduto la salute e la sicurezza del nostro popolo” per affrontare il problema dei costi del Giappone.

“Il Partito Democratico sicuramente ritenere le persone responsabili per il rilascio irresponsabile di acqua contaminata dal nucleare da parte del Giappone e per l’irresponsabile aiuto del governo di Yoon Suk Yeo”, ha aggiunto la dichiarazione.