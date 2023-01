Ultime Notizie » Challenger Deep » Alla scoperta dei fondali marini con HMS Challenger

HMS Challenger è stata una spedizione scientifica di quattro anni che ha lasciato Portsmouth nel 1872 con l’obiettivo di mappare il fondo dell’oceano, misurare le temperature dell’oceano e documentare la vita marina. La spedizione ha fatto molte scoperte, tra cui 4700 nuove specie, ed è stata la prima spedizione globale di ricerca marina.

Esiste ora un portale dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign che consente agli utenti di esplorare una mappa interattiva della spedizione, compreso il percorso seguito ei dati registrati nei diari della spedizione.

La scoperta di Challenger Deep

Una delle scoperte più importanti della spedizione è stata la scoperta di Challenger Deep, il punto più profondo del fondo marino terrestre nella Fossa delle Marianne. La profondità è stata registrata come 4.475 braccia (8.183 metri) il 23 marzo 1875. La mappa della storia di Esri di John Nelson aiuta a trasmettere l’impressionante profondità del Challenger Deep utilizzando unità di misura non standardizzate come l’impilamento degli Everest uno sopra l’altro e trasferire il Burj Khalifa sul fondo del Grand Canyon per dare un senso di scala.

Il sito web offre diversi punti importanti da analizzare:

– La mappa interattiva: consente di seguire il percorso della spedizione ed esplorare i dati registrati nei diari di spedizione. È possibile vedere la data delle osservazioni, la profondità dell’oceano, le temperature della superficie e del fondo e le specie rilevate in ogni luogo.

– Scoperte scientifiche: la spedizione ha fatto molte importanti scoperte scientifiche. Queste scoperte sono presentate sulla mappa interattiva e possono essere esplorate in dettaglio.

– Challenger Deep: la spedizione ha anche scoperto Challenger Deep, il punto più profondo del fondale terrestre nella Fossa delle Marianne. È possibile vedere la posizione esatta e la profondità registrata sulla mappa interattiva.

C’è un’API e puoi scaricare i dati in formato JSON per integrarli o utilizzarli in applicazioni esterne.