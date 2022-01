Ultime Notizie » Acrilamida » Acrilamida, sostanza cancerogena scoperta in 95% dei campioni di Caffè a Hong Kong

L’Hong Kong Consumer Council ha rilevato la presenza di una sostanza cancerogena in oltre il 95% dei campioni di caffè analizzati disponibili nel mercato locale. Come riporta il South China Morning Post, l’organismo di controllo che vigila sugli interessi dei consumatori, ha testato 49 tipi di caffè e ha riscontrato in 47 di essi un cancerogeno genotossico, l’acrilammide, che si ottiene dagli aminoacidi liberi e dalla riduzione degli zuccheri negli alimenti ad alte temperature.

Gli studi sono stati effettuati con campioni di caffè in grani, capsule, polvere, nonché caffè istantaneo, quest’ultimo quello che conteneva la percentuale più alta del contaminante, tra 160 e 790 microgrammi per chilo, mentre in altre tipologie è stato riscontrato tra 53 e 240 microgrammi di acrilammide.

I livelli più alti sono stati rilevati nella varietà Taster’s Choice dell’azienda svizzera

Nestlé , i cui portavoce hanno affermato che i loro prodotti rispettavano le normative vigenti sia a Hong Kong che nel resto del mondo, oltre a rispettare severi requisiti di sicurezza e qualità.

Solo due prodotti, OPAL Coffee e Coffee Academics TCA House Blend di Coffee Academics, non presentavano traccia dell’agente cancerogeno, il che ha dimostrato che è possibile prevenire la formazione di tale sostanza durante le diverse fasi di produzione del caffè, “dalla selezione del grezzo materiale per la tostatura e la lavorazione”, ha affermato Nora Tam Fung-yee, presidente del comitato di ricerca e test del consiglio.

Inoltre, lo scienziato ha sottolineato che, attualmente, a Hong Kong non esiste una linea guida che regoli i livelli di acrilammide negli alimenti. “I consumatori dovrebbero essere consapevoli di quanto e con quale frequenza bevono caffè per ridurre l’assunzione di acrilammide”, ha affermato Tam.