Ultime Notizie » Cibo spazzatura » Nestlé ammette che la maggior parte dei suoi prodotti non è salutare

La multinazionale svizzera di alimenti e bevande Nestlé ha ammesso che la maggior parte dei suoi prodotti non sono salutari e che alcuni di essi non possono mai essere considerati sani per quanto si rinnovino. La notizia, riportata dal quotidiano Financial Times, viene diffusa citando documenti interni dell’azienda a cui FT ha avuto accesso.

Secondo il quotidiano, il documento è stato preparato all’inizio di quest’anno e distribuito ai vertici dell’azienda. Indica che solo il 37% degli alimenti e delle bevande prodotti da Nestlé ha ottenuto una valutazione superiore a 3,5 punti in un sistema di valutazione australiano con un punteggio massimo di 5 stelle, utilizzato dagli esperti del settore in tutto il mondo. Questi prodotti escludono cibo per neonati, per persone con determinate condizioni mediche, per animali domestici e il caffè puro.

All’interno del portafoglio complessivo di alimenti e bevande della multinazionale svizzera, circa il 70% non ha raggiunto le 3,5 stelle necessarie per ottenere una “definizione riconosciuta di salute“. Di questi, il 96% delle bevande e il 99% dei prodotti del segmento pasticceria e gelateria non hanno raggiunto i 3,5 punti.

“Generare soldi il più rapidamente e nella maggior quantità possibile”

Tuttavia, l’82% delle acque minerali e il 60% dei prodotti lattiero-caseari hanno ottenuto un punteggio superiore a questa cifra.

“Abbiamo apportato miglioramenti significativi ai nostri prodotti, [ma] il nostro portafoglio continua a sottoperformare le definizioni esterne di salute in un panorama in cui la pressione normativa e le richieste dei consumatori sono alle stelle”, ha evidenziato il documento Nestlé. L’azienda afferma di lavorare affinché i suoi prodotti aiutino a soddisfare le esigenze nutrizionali dei consumatori e promuovano una dieta equilibrata.

Da parte sua, un’esperta di nutrizione citata dal Financial Times ritiene che gli sforzi di questa e di altre aziende del settore difficilmente potranno concretizzarsi: “Il compito delle aziende alimentari è generare denaro per gli azionisti e generarlo il più rapidamente e nella massima quantità possibile. Venderanno prodotti [cibo spazzatura] che raggiungono un pubblico di massa e vengono acquistati da quante più persone possibile”.