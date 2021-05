Ultime Notizie » Gadget » 4 Maggio Star Wars Day: cresce la passione per la leggendaria saga

Domani, 4 Maggio è lo Star Wars Day, una ricorrenza per tutti gli appassionati della leggendaria saga, non solo in America ma anche in molte parti d’Europa e che viene celebrata organizzando “viewing parties”, ossia meeting dedicati alla visione dei film o altri eventi a tema, quest’anno rigorosamente online, magari indossando i costumi dei propri idoli e sfoggiando gli ultimi gadget dedicati alla serie.

Per festeggiare lo Star Wars Day idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – ha analizzato l’interesse online degli Italiani nell’ultimo anno per i prodotti legati al mondo di Star Wars, quali sono i personaggi della saga preferiti dagli e-shopper, i gadget più ambiti e, infine, chi sono e da dove arrivano gli utenti online che acquistano articoli dedicati alla famosa serie.

Tra i dati di maggiore interesse: