Con questi 3 trucchi della fotocamera Xiaomi farai impazzire gli amici

L’app della fotocamera MIUI che puoi trovare su un cellulare Xiaomi è piena di super trucchi molto interessanti. Da modalità ed effetti che potresti non conoscere, alle impostazioni per ottenere il massimo dalla fotocamera. La sezione fotografica della MIUI offre così tanto, che qui ti portiamo tre affascinanti trucchi che puoi utilizzare nella fotocamera del tuo Xiaomi.

Tre super trucchi per la fotocamera del tuo Xiaomi, Redmi o POCO

Esistono numerose impostazioni e opzioni che puoi utilizzare nella fotocamera di un cellulare Xiaomi. Tuttavia, vale la pena notare che la maggior parte di questi non è disponibile su tutti i dispositivi. Di solito dipende dalla portata e da altri fattori, quindi assicurati di avere prima le funzionalità elencate di seguito.

1- Usa Google Lens dalla fotocamera del tuo Xiaomi

Google Lens è un’applicazione di riconoscimento delle immagini disponibile sia su dispositivi mobili Android che iOS. Alcuni cellulari Xiaomi hanno un accesso diretto a questa app, ma anche altri terminali la includono tra i super trucchi disponibili per la fotocamera.

In effetti, la funzione Google Lens si trova solitamente nella barra della fotocamera superiore della MIUI. E in alcuni casi, anche all’interno del menu delle impostazioni. È così che funziona:

Fare clic sull’icona di Google Lens per attivare il riconoscimento dell’immagine.

Concentrati su qualsiasi oggetto per eseguire una ricerca su Internet.

Premi l’otturatore.

Lo strumento ti consente anche di esplorare luoghi, copiare testi, eseguire traduzioni, rispondere a domande dai tuoi compiti e molte altre opzioni.

2- Scatta foto a raffica con questo super trucco della fotocamera Xiaomi

Alcuni modelli Xiaomi hanno una funzione chiamata “otturatore dinamico”, che emula le Live Photos dell’iPhone. Ciò che fa questo strumento è registrare per 1,5 secondi ciò che accade prima e dopo aver scattato una foto. In sostanza, si comporta come una raffica di foto, permettendoti di scegliere lo scatto migliore dal gruppo.

Nei cellulari Xiaomi, il funzionamento è abbastanza simile. Per attivare questo super trucco della fotocamera, devi solo premere l’icona “scatti dinamici” che si trova proprio accanto all’icona dell’IA. Quindi premere l’otturatore per continuare.

3- Dai vita ai tuoi social network con brevi video

Piattaforme come Instagram, Tik Tok e molte altre hanno reso popolari i video brevi. Pertanto, è normale che i produttori integrino funzioni che si adattano alle esigenze dei social network. Ecco perché nei cellulari Xiaomi possiamo trovare una funzione per registrare video di 15 secondi.

Nel dettaglio, questo super trucco è nascosto nella sezione “Altro”. Puoi accedere a questa sezione dall’icona con le tre barre orizzontali o dalla scheda ‘Altro’ nel menu in basso. Quindi, fai clic sul pulsante “brevi video”.

Pertanto, dopo aver premuto l’otturatore, la fotocamera inizierà a registrare un video di 15 secondi, abbastanza a lungo per essere supportato dai tuoi social network preferiti.

Xiaomi mantiene le sue app native costantemente aggiornate per fornire interfacce più raffinate e funzionalità innovative. Continua a seguirci se sei interessato a conoscere altri trucchi simili con la super fotocamera.