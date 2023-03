Ultime Notizie » Ibrahimovic » Zlatan Ibrahimovic diventa il giocatore più “anziano” ad aver segnato in Serie A

156 gol in Serie A: è questo l’incredibile numero di Zlatan Ibrahimovic (3 ottobre 1981, età 41 anni) raggiunto oggi con il suo Milan dopo aver realizzato il calcio di rigore contro l’Udinese in trasferta nella 27esima giornata di Serie A. La realizzazione è arrivata dopo che il VAR ha fatto ripetere un penalty che Ibra si era fatto respingere dal portiere: un giocatore dell’Udinese era entrato in area prima che lo svedese calciasse in porta.

Nella ripetizione, Ibrahimovic non si è fatto vincere dal dubbio e ha calciato centralmente e forte segnando l’uno a uno. Con questo golè diventato il giocatore più “anziano” ad aver segnato in Serie A oltre ad aver segnato il suo primo gol in questa stagione di campionato: con i suoi 41 anni e 166 giorni ha superato Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni, nel maggio 2007). Guarda qui dove vedere Udinese-Milan Streaming e Diretta TV