Ultime Notizie » ecuador » Terremoto Ecuador Oggi: Violento Sisma M6,7

TERREMOTO OGGI ECUADOR – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6,7 è stata appena registrata in Ecuador oggi 18 marzo 2023. Epicentro del sisma a 6 km NNE di Baláo in provincia di Guayas, a una cinquantina di Km da Machala, El Oro. Coordinate geografiche epicentro 2,851°S 79,800°W.

Ipocentro 65 Km di profondità. E’ stato l’Istituto Geofisico dell’Ecuador a riferire su Twitter dell’evento sismico.

Il terremoto di oggi in Ecuador è stato avvertito in diversi comuni di Guayas e in altre province del Paese, oltre che nel nord del Perù. Sul social si riportano già messaggi di chi ha sentito il terremoto e video dei danni causati dal terremoto nella città di Cuenca, provincia di Azuay. Da parte sua, il Centro sismologico euromediterraneo (EMSC) riferisce che poco dopo è stata registrata una scossa di assestamento di magnitudo 4.8, sempre nei pressi di Balao.