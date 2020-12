Dove vedere le partite di calcio in tv Udinese-Crotone, Benevento-Lazio e tutte le altre di oggi martedì 15 dicembre 2020. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv e tutte le informazioni per vedere le partite in live streaming e diretta tv.

18:30 Diretta Udinese-Crotone (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Turno infrasettimanale per la 12a giornata di Serie A che offre uno scontro importante in ottica salvezza tra l’Udinese di Luca Gotti e il Crotone di Giovanni Stroppa. Gli ultimi due precedenti in campionato risalgono alla stagione 2017/2018: vittoria dell’Udinese per 0-3 in Calabria e successo del Crotone in Friuli per 1-2 nel match di ritorno.

Diretta Udinese Crotone con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

18:30 Reggiana-Frosinone (Serie B) – Dazn e Dazn1

19:00 Wolverhampton-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Football

19:00 Lione-Juventus (Champions League Femminile) – Sky Sport Uno

20:30 Werder Brema-Borussia D: (Bundesliga) – Sky Sport Collection.

20:45 Diretta Benevento-Lazio (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Si gioca allo stadio Ciro Vigorito di Benevento dove la squadra locale ospita la Lazio in una un match valido per il 12° turno del campionato di Serie A. Quella che andrà in scena sarà una sfida ovviamente speciale in casa Inzaghi, visto che si ritroveranno per una volta uno contro l’altro i tecnici delle due squadre Filippo e Simone.

Diretta Benevento Lazio con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Manchester City-West Brom (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

21:00 Ascoli-Cosenza (Serie B) – Dazn

21:00 Cittadella-Vicenza (Serie B) – Dazn

21:00 Empoli-Cremonese (Serie B) – Dazn

21:00 Monza-Entella (Serie B) – Dazn

21:00 Pisa-Pescara (Serie B) – Dazn

21:00 Pordenone-Brescia (Serie B) – Dazn

21:00 Salernitana-Lecce (Serie B) – Dazn

21:00 Spal-Chievo (Serie B) – Dazn

22:00 Real Madrid-Athletic (Liga) – Dazn.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e Streaming Live legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione. Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in Italia il link a Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, continuano ad esporre ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus.

Anticipazioni partite Live Streaming ufficiale da vedere.



Tra le partite da vedere domani mercoledì 16 dicembre 2020 evidenziamo le altre partite della 12esima giornata di Serie A, tra cui Juventus-Atalanta (18:30), Genoa-Milan (20:45), Inter-Napoli (20:45). Il giorno dopo c’è Roma-Torino alle 20:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.