Alcuni mesi fa abbiamo appreso che il team di WhatsApp stava sviluppando una funzione di sondaggio per i gruppi. E ora potrebbe finalmente iniziare a testare se stesso nell’app. Una funzione che arriverà per la prima volta in una delle sue versioni beta, e che potrebbe essere implementata a breve in uno dei futuri aggiornamenti della versione stabile.

WhatsApp consentirà la pubblicazione di sondaggi nelle chat

Se vogliamo effettuare un sondaggio all’interno dei gruppi WhatsApp, dobbiamo ricorrere ad app esterne, poiché non ha questa funzione all’interno della sua configurazione. Tuttavia, WhatsApp risolverà presto questo problema.

WhatsApp sta già testando i sondaggi anche se non è ancora funzionante nell’applicazione. Tuttavia, possiamo vedere alcuni dettagli negli screenshot condivisi da WABetaInfo.

Questa nuova funzione viene aggiunta nel menu delle opzioni multimediali delle chat. Quindi, quando vuoi aggiungere un sondaggio alla tua chat, tocca semplicemente l’icona Allegati per trovare questa opzione.

Dopo aver scelto “Sondaggi”, WhatsApp ti consentirà di creare il quiz. Innanzitutto, dovrai scrivere la domanda o lo slogan nell’intestazione, quindi tutte le opzioni che darai al resto del gruppo da scegliere come risposta.

Non importa se sbagli l’ordine in cui digiti le opzioni, poiché puoi spostarle facilmente in una nuova posizione, semplicemente trascinandole. Una volta terminata la configurazione del sondaggio, puoi pubblicarlo in modo che i tuoi amici, la tua famiglia o il resto del gruppo possano partecipare.

Ci sono ancora alcuni dettagli da definire su questa nuova funzionalità di WhatsApp. Ad esempio, come consentirà di stabilire la durata del sondaggio o come verranno visualizzati i risultati ottenuti. Quindi dovremo aspettare per vedere se WhatsApp apre finalmente la funzione in una delle sue versioni beta.