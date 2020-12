Aggiornamento Bitcoin del 26 dicembre 2020 ore 23:50. Il prezzo del bitcoin ha raggiunto un nuovo valore storico questo sabato, superando i 26 mila dollari, quasi un giorno dopo aver superato per la prima volta i 25mila dollari, secondo i dati del portale Coindesk. Il nuovo massimo è stato registrato sabato pomeriggio, quando la criptovaluta è stata venduta per 26368 $, mentre il giorno precedente il suo valore era fissato a 25005 $, con un aumento del 7,39% in un giorno.

Coloro che avevano investito 1000 dollari nel 2011, quando il Bitcoin valeva solamente un dollaro USA, adesso, 9 anni dopo l’investimento, avrebbero ben 25 milioni di dollari !!! Cosa ti sembra ?

Il prezzo del bitcoin segna nuovi record con il passare del tempo: ha superato per la prima volta i $ 25000 venerdì, secondo i dati del portale Coindesk. Il valore massimo raggiunto dalla criptovaluta nelle ultime 24 ore è di $ 25005,53, che rappresenta un aumento del 6,28%, dall’apertura della sessione.

Il 20 dicembre, la criptovaluta è aumentata di valore a $ 24273,04, il suo precedente prezzo record. Nonostante il notevole calo registrato a marzo, quando ha perso il 25% a causa della pandemia di coronavirus, il valore del bitcoin è quasi triplicato quest’anno.

Se si verificassero le previsioni dell’esperto di Borsa Peter Schiff, il quale ha annunciato un drastico calo del Dollaro USA nel 2021, non ci meraviglieremo se il Bitcoin facesse segnare altri record nell’anno nuovo.