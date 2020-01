WhatsApp Dark Mode: disponible download modalità scura Android.

WhatsApp lancia finalmente la modalità dark per Android: come installarla? Per attivare la nuova funzione, è essenziale installare la versione 2.20.13 dell’applicazione Android.

Dopo quasi un anno di test, WhatsApp ha finalmente lanciato la modalità “Dark Mode” dell’applicazione. Tuttavia, per ora la funzionalità tanto attesa è disponibile solo nella versione beta per Android. Questa configurazione consiste essenzialmente nell’uso di colori scuri, prevalentemente neri, che sostituiscono il classico sfondo grigio chiaro nei diversi menu dell’interfaccia. In questo modo, riducendo la luminosità dello schermo, aiuta a ridurre la vista e risparmiare la batteria del tuo cellulare.

Come attivare la funzione “modalità scura” di WhatsApp

Per attivare la modalità oscura, è essenziale installare la versione 2.20.13 di WhatsApp per Android. Ci sono due modi per farlo.

Se partecipi al programma beta test ufficiale di WhatsApp, l’aggiornamento arriverà automaticamente tramite Google Play, quindi devi solo aggiornare l’applicazione.

Se non fai parte del programma, è possibile scaricare e installare questa versione tramite un file APK da pagine affidabili come APKMirror. Prima di fare questo però, è conveniente eseguire un backup di tutti i messaggi in modo da non perderli accidentalmente.