Lionel Messi e Antonella Roccuzzo trovano la loro casa negli Stati Uniti.

L’acquisto della villa fronte mare

Lionel Messi e Antonella Roccuzzo hanno trovato la loro casa negli Stati Uniti. Lo ha confermato il Simpkin Team, di Compass Florida – il cui cliente è l’Inter Miami -, che ha assistito la famiglia nell’operazione. L’attaccante 36enne ha acquistato una villa fronte mare a Fort Lauderdale per 10,8 milioni di dollari, a soli 16 minuti dallo stadio dell’Inter Miami. È nella contea di Broward (a nord della città).

I dettagli della proprietà

La proprietà elencata ha circa 3.200 metri quadrati e due moli di 51 metri, oltre a una piscina fronte oceano, una palestra, un centro benessere e una cucina dal design italiano, secondo The Real Deal. Dispone di nove stanze e la master suite, che occuperebbero la Pulce e la sua compagna, si estende su una vastissima superficie di quasi 500 metri quadrati.

Altri servizi

Altri servizi: dispone di 9,5 bagni e un garage per tre auto. La villa, costruita nel 1988 e ristrutturata nel 2000, si trova a circa otto chilometri dallo stadio DRV PNK e dalle strutture di allenamento dell’Inter Miami a Fort Lauderdale. John e Stacy Dickerson erano i proprietari della proprietà: avevano pagato 9 milioni di dollari per la splendida proprietà nel maggio dello scorso anno, il che significa che se ne erano sbarazzati con un aumento del prezzo del 20% in 16 mesi.

I vicini di casa di Messi

Alla fine dello scorso agosto, il centrocampista spagnolo Sergio Busquets, che condivide lo spogliatoio con Messi all’Inter Miami, aveva acquistato una villa fronte mare per 8,7 milioni di dollari, sempre nella contea di Broward, precisamente nella zona conosciuta come Sea Ranch Lakes, quindi famiglie. , amici, risiederanno nelle vicinanze. La casa di Busi si estende su 660 metri quadrati e dispone di sette camere da letto, sei bagni e un garage per tre auto.

La scelta della villa appropriata

la famiglia Messi si è presa il tempo necessario per scegliere la villa appropriata che diventasse la loro casa negli Stati Uniti. Ne avevano visitate diverse, e quelle escursioni erano state immortalate dagli obiettivi dei paparazzi. L’ultima volta era stata poco più di un mese fa, erano stati sorpresi mentre visitavano una proprietà a Boca Raton, una zona situata a 25 minuti dalla tappa di Las Garzas.

Impatto di Messi nella MLS

Il suo arrivo nella MLS ha avuto un impatto immediato: l’Inter Miami ha vinto la finale di Coppa di Lega contro il Nashville SC ai calci di rigore ad agosto. La Pulga, che aveva debuttato meno di un mese fa con la squadra della Florida, ha guidato la squadra che ha David Beckham come riferimento al primo trofeo della sua storia, dopo sette vittorie consecutive. Inoltre, ha raggiunto la finale della US Open Cup.

Recenti partite di Messi con l’Inter Miami

Sabato scorso, l’Inter Miami ha superato a pieni voti la sua prima partita senza Messi da quando l’argentino è sbarcato in Florida in una giornata MLS ridotta. Con Leo concentrato con la squadra del suo Paese e altri sette giocatori anche con le rispettive nazionali (tra cui il venezuelano Josef Martínez, il finlandese Robert Taylor e l’americano Benjamin Cremaschi), ha firmato una vittoria fondamentale battendo 3-2 lo Sporting Kansas City.

Conclusioni

La squadra guidata da Gerardo Martino è imbattuta da dodici partite dall’arrivo di Messi (undici vittorie e un pareggio). E per completare il regalo perfetto, la famiglia della star ha già uno spazio che può definire come la propria casa.