Ultime Notizie » AirPods Pro » Apple Event 2023: animazione personalizzata X prima del lancio di iPhone 15

Il gigante dei social media X (ex Twitter) ha apportato modifiche al pulsante “Mi piace” prima dell’evento Wonderlust di Apple. L’evento Wonderlust vedrà il lancio di prodotti top di gamma tra cui la serie iPhone 15, la nuova serie Apple Watch e gli AirPods Pro con USB-C.

Il pulsante “Mi piace” si divide in pezzi simili prima di tornare alla forma di cuore, proprio come l’animazione vista nel teaser di Apple per l’evento Wonderlust.

Jour J pour l'#AppleEvent (événement pour la sortie de l'iPhone 15)

Pour cette occasion Elon Musk a changé l'animation du bouton like 💗pic.twitter.com/JWFI6bmRgi — XTrends (@XtrendsXsurf) September 12, 2023

Secondo un rapporto di Macrumors, i motivi metallici visti nel video teaser di Apple potrebbero essere un indizio del possibile passaggio al titanio sui modelli iPhone 15 Pro e Pro Max.

Il rapporto rileva inoltre che Apple utilizza le esclusive animazioni “mi piace” di Twitter dal 2020, quando furono utilizzate per la prima volta all’evento “Time Flies” nel settembre di quell’anno.

Cosa ci si aspetta dall’evento Apple di oggi?

Inoltre, analogamente alla, Apple ha utilizzato anche uncon il logo della firma per l’evento

I protagonisti dello spettacolo di oggi saranno i quattro nuovi iPhone: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Inoltre, secondo quanto riferito, Apple sta passando all’USB Type-C con la serie iPhone 15 a causa delle normative UE. I modelli standard di iPhone 15 potrebbero avere velocità di ricarica limitate con i cavi certificati Apple richiesti e solo iPhone 15 Pro e Pro Max verranno forniti con una velocità di trasferimento dati più elevata.

Apple prevede inoltre di rilasciare quest’anno aggiornamenti per due delle sue linee di orologi: l’Apple Watch Series 9 e l’Apple Watch Ultra. Inoltre, Apple mira a introdurre la ricarica USB-C per i suoi normali AirPods e AirPods Max, con un probabile calendario di implementazione entro l’anno successivo.